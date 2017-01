Aicina nodarboties ar ugunsdzēsēju sportu

Atslēgvārdi ugunsdzēsēji | jaunie ugunsdzēsēji | nodarbības

Meitenes un zēni no 10 gadu vecuma aicināti pievienoties jauno ugunsdzēsēju sporta nodarbībām. Par to informē Grobiņas Novada dome.

Treniņu mērķis ir nodarboties ar sistemātiskām fiziskām aktivitātēm, kas iekļauj ugunsdzēsības elementus, piemēram, dzēšanu ar ugunsdzēšamo aparātu, izvēršanos no glābēju automašīnas, šļūteņu savienošanu, mērķa pacelšanu ar ūdens strūklu. Nodarbības ir bez maksas. Ziemā tās notiek katru piektdienu pulksten 17 Grobiņas ģimnāzijas sporta zālē, bet vasarā – divas reizes nedēļā stadionā. Lai dažādotu treniņu programmu, tie notiek arī citās novada vietās, piemēram, Gaviezē, Bārtā un Medzē.

Nodarbību organizators Andris Jefimovs stāsta, ka ugunsdzēsēju sporta aktivitātes novadā ir aktivizējušās pēc pašvaldības vadītāja Aivara Priedola iniciatīvas. 2011. gadā Grobiņas novadā tika atjaunota tradīcija – par godu pirmajai brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai svinēt Ugunsdzēsēju un glābēju dienu. "Pašlaik plānojam jau septītos Ugunsdzēsēju sporta svētkus, kuri šogad notiks 20. maijā. Tradicionāli svētkos par priekšzīmīgu darbu dienestā tiek apbalvoti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Grobiņas pašvaldības ugunsdzēsēji," stāsta A. Jefimovs. Viņš ir novērojis, ka katru gadu dalībnieku un apmeklētāju skaits pieaug. Pērn svētkos piedalījās 22 komandas, pulcējot vairāk nekā 200 dalībnieku un vairākus simtus novada iedzīvotāju. Sportotāji ir gan bērni un jaunieši, gan pieaugušie, kas spēkos mērojas vīriešu un sieviešu konkurencē. "Šogad plānojam piesaistīt vēl vairāk dalībnieku un līdz ar to arī skatītāju. Stabilu interesi izrāda dalībnieki no citiem novadiem, kuri ir piedalījušies iepriekšējos gadus. Tie ir ugunsdzēsēju sporta entuziasti no Alsungas, Vērgales, Jaunpils, Tērvetes, Nīcas un Durbes. Vēlmi piedalīties izteikuši arī dalībnieki no Saldus un Naukšēniem."

Ar Grobiņas Novada domes atbalstu notiek novada jauno ugunsdzēsēju sporta nodarbības. Pašlaik tajās trenējas jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Viņi gatavojas ne tikai pašmāju Ugunsdzēsības svētkiem, bet arī dažādām Latvijas mēroga sacensībām. A. Jefimovs ir gandarīts, ka vairāki jaunieši, kuri sākumā piedalījušies novada organizētajās sacensībās, arī dzīvē izvēlējušies tieši ugunsdzēsēja glābēja arodu un sekmīgi strādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Pagājušajā gadā divi jaunieši iestājušies Saldus tehnikumā, kur padziļināti apgūst ugunsdrošību un ugunsdzēsību. "Jāuzslavē dalībnieki par uzcītību, kas vainagojās ar godalgotiem panākumiem 2016. gada Grobiņas novada Ugunsdzēsības svētkos, VUGD Kurzemes reģiona čempionātā Alsungā, Latvijas čempionātā jauniešiem Valmierā, sacensībās "Brašais ugunsdzēsējs" Jelgavā. Divas mūsu novada meitenes – Aiga Veisa un Kristīna Kučinskaite – startēja Latvijas izlases sastāvā Baltijas čempionātā Tartu, Igaunijā."

Ar savu pieredzi un prasmēm nodarbībās dalās treneris grobiņnieks Aigars Lagzdiņš. Viņš ir Murjāņu Sporta skolas absolvents, vieglatlēts, kurš ar panākumiem startējis dažāda mēroga sacensībās, bijis arī Latvijas PSR vieglatlētu izlasē un piedalījies starptautiskās sacensībās.

"Trenējoties un sasniedzot zināmus rezultātus, ir lieliska iespēja piedalīties sacensībās gan Latvijas, gan starptautiskā līmenī, apceļojot dažādas pilsētas un valstis," meitenes un zēnus pievienoties nodarbībām aicina A. Jefimovs.

uzziņai

Plašāka informācija par nodarbībām pieejama, sazinoties ar Aigaru Lagzdiņu pa tālruni 29562260 vai Andri Jefimovu pa tālruni 26442473.