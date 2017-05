Aizvadīti 7.Ugunsdzēsēju sporta svētki; atzinības saņem labākie

Atslēgvārdi vugd | sporta svētki

Aizvadītajā sestdienā, 20.maijā, atzīmējot Latvijas ugunsdzēsības 152.gadadienu un Ugunsdzēsēju un glābēju dienu, Grobiņas novada iedzīvotāji un pilsētas viesi no tuvākiem un tālākiem novadiem tika aicināti apmeklēt Grobiņas novada 7.Ugunsdzēsēju sporta svētkus un Drošības dienu Grobiņas stadionā. Svētku laikā tika sumināti labākie glābēji, noskaidroja portāls.

Svētki tika atklāti jau desmitos sestdienas rītā, kad par priekšzīmīgu darbu dienestā tika apbalvotas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Kurzemes reģiona brigādes (KRB) amatpersonas.

Svinīgajā apbalvošanā piedalījās VUGD priekšnieks pulkvedis Oskars Āboliņš un VUGD KRB komandieris pulkvedis Andrejs Beļakovs, kā arī svētku dalībniekus ar uzrunu sveica Grobiņas novada priekšsēdētājs Aivars Priedols.

Pēc svinīgās apbalvošanas svētku programma turpinājās ar sacensībām ugunsdzēsības sportā. Šogad sacensībās piedalījās 31 komanda, kuras pārstāvēja vairāk kā 200 dalībnieki.

Sacensībās gan bērni un jaunieši, gan arī pieaugušie mērojās spēkiem trīs ugunsdzēsības sporta disciplīnās – izvēršanās no autocisternas un 4x100 metru ugunsdzēsības stafetē komandās, kā arī 100 metru šķēršļu joslas pārvarēšanā individuāli.

Kā portālam pastāstīja VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Anete Strazdiņa, jauniešu grupā uzvarēja komanda no Tērvetes, pieaugušo grupā pirmo vietu ieguva komanda no Kursīšiem, starp sieviešu komandām labākā bija komanda “Karstasinīgās” no Grobiņas, bet savukārt bērnu grupā par uzvarētājiem kļuva komanda “Gaviezes ugunssprakšķi”.

Līdztekus sacensībām, svētku apmeklētājiem bija iespēja apskatīt VUGD ugunsdzēsēju glābēju un Grobiņas brīvprātīgo ugunsdzēsēju tehniku, kā arī izmēģināt roku loku šaušanā.

Lai pirms vasaras pievērstu uzmanību drošības jautājumiem, bija iespēja apmeklēt “Drošības kvartālu” – tajā dažādas izglītojošas aktivitātes un informāciju par drošības jautājumiem gan bērniem, gan pieaugušajiem piedāvāja VUGD, Valsts Policija (VP), Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD), AS “Sadales tīkls” (ST) un AS “Latvijas Gāze”.

Drošības kvartālā bija iespējams arī apskatīt AS “Sadales tīkls” operatīvās izbraukuma brigādes transportlīdzekli, kā arī NMPD un VP operatīvos transportlīdzekļus un aprīkojumu, kuru izmanto ikdienā. Tāpat arī pasākuma apmeklētajiem bija iespēja piedalīties dažādos konkursos un nofotografēties ar VUGD, VP un ST talismaniem.

Ugunsdzēsēju sporta svētki Grobiņā tradicionāli norisinās jau no 2011.gada, kad tika atjaunota tradīcija par godu pirmajai brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai svinēt Ugunsdzēsēju un glābēju dienu.

Pagājušajā gadā svētkos piedalījās 22 komandas, pulcējot vairāk nekā 200 dalībnieku un vairākus simtus novada iedzīvotāju.

Pasākumu rīkoja Grobiņas novada dome un Liepājas pilsētas un rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība sadarbībā ar VUGD.