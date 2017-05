Apbalvo skolēnus un pedagogus

Atslēgvārdi grobiņa | skolēni | pedagogi

Grobiņā, Skolēnu interešu centrā, apbalvoti novada skolu izcilākie skolēni un viņu pedagogi.

Šāds pasākums Grobiņas novadā ir tradicionāls. Pasākuma laikā tiek apbalvoti skolēni, kas sasnieguši labus un izcilus rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs, interešu izglītības konkursos un sportā. Atzinību izpelnās arī pedagogi un treneri, kas ar skolēniem ir strādājuši un tos atbilstoši sagatavojuši. Papildus labiem vārdiem un pateicībai par darbu gan skolēni, gan pedagogi saņem arī naudas prēmijas.

Grobiņas novada domes pārstāve Kristīne Pastore ziņo, ka šogad balvas saņēma 194 skolēni un 68 pedagogi. Naudas prēmijas, ko maksā no pašvaldības budžeta, atkarībā no sasniegtajiem rezultātiem svārstās no diviem eiro līdz 203 eiro skolēniem un no septiņiem līdz 405 eiro (pēc nodokļu nomaksas) pedagogiem un treneriem.

Izcilāko sasniegumu šogad rādījis Grobiņas ģimnāzijas 12. klases skolēns Elvis Zukulis, kurš 2. starptautiskajā matemātikas un fizikas olimpiādē, kas notika Polijā, Vieluņas licejā, izcīnīja trešo vietu. E. Zukulim olimpiādei palīdzēja sagatavoties skolotāji Irēna Roze un Armands Pričins.