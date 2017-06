Atjauno bērnu rotaļu laukumu

Atslēgvārdi priekule | rotaļu laukums | bērni

Bērni Priekulē var rotaļāties nupat atjaunotajā laukumā pie novada domes, apliecina pašvaldības izpilddirektors Andris Razma. Labiekārtotajā laukumā papildus drošībai uzstādītas videonovērošanas kameras.

Teritorija labiekārtota ātri – aptuveni mēneša laikā. Būvdarbus veica uzņēmums SIA "Drāznieks G", kas pašvaldības rīkotās cenu aptaujas rezultātā ieguvis tiesības atjaunot rotaļu laukumu par četriem tūkstošiem eiro bez PVN.

Bērnu rotaļu laukums uzstādīts 2006. gadā, līdz ar to ir kalpojis jau 11 gadu. Labiekārtošanas darbu laikā nomainītas un atjaunotas visas laika zoba skartās iekārtu koka konstrukcijas. "Piemēram, rotaļu karieti nācās taisīt no nulles, jo visa bija satrūdējusi," par paveikto stāsta A. Razma. "Vēl bija izdemolēta bērnu šūpole ar nosaukumu "Lidmašīna". To iegādājāmies jaunu. Papildus no rotaļu iekārtām vairāk nekas jauns netika uzstādīts." Atjaunoti arī abi soliņi, pārkrāsotas visas rotaļu iekārtu metāla konstrukcijas, kā arī atkritumu urnas un velostatīvi.

Rotaļu laukumā uzstādītas arī divas videonovērošanas kameras, lai vietējie demolētāji ietu garām. Pat būvniecības procesa sākumā, kad būvnieks jau bija norobežojis teritoriju, norobežojumi pa nakti norauti.

Novērošanas kameras nupat ir uzliktas arī pie jaunajām tualetēm Priekules centrā. Nākamnedēļ videonovērošanu plānots uzstādīt arī jaunajā ielu tirdzniecības laukumā, ko atklās 17. jūnijā reizē ar Zāļu dienas tirgu.

"Tik apjomīgs bērnu rotaļu laukums kā šeit, pilsētas centrā, jauns izmaksātu aptuveni divdesmit tūkstošus eiro. Ietaupījums pašvaldības budžetā ir diezgan liels," piebilst izpilddirektors. "Rezultāts ir pat ļoti pozitīvs."