Biškopji atkal papildinās zināšanas

Atslēgvārdi biškopji | biškopība | seminārs

Piektdien, 17. februārī, pulksten 11 Latvijas Biškopības biedrības Liepājas nodaļa organizē semināru. Tas jau tradicionāli notiks Liepājas 15. vidusskolas telpās.

Ar lekciju uzstāsies Pārtikas un veterinārā dienesta valsts inspektore Sandra Niedola, kā arī Latvijas Biškopības biedrības konsultante Baiba Tikuma. "Runa būs par bitēm – ieziemošanu un darbiem pavasarī," stāsta LBB Liepājas nodaļas vadītājs Māris Romanovs. Viņš piebilst, ka šī ziema medus nesējām bijusi ne pārāk labvēlīga. Laikā, kad tām vēl vajadzējis gulēt, sākušas jau izlidot no stropiem. "Trakākais ir tas, ka jau pero, audzē bērnus, līdz ar to ir liels barības patēriņš." Arī par to, kā rīkoties šajā situācijā, tikšot runāts seminārā.

"Būs interesanti un noderīgi," sola M. Romanovs.