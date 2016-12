Divus autobusu maršrutus pielāgos skolēnu vajadzībām

Atslēgvārdi sabiedriskais transports | skolēni

No 2017.gada 1.janvāra tiks veiktas izmaiņas maršrutā "Liepāja–Kalēti–Priekule" un "Liepāja–Otaņķi–Nīcas centrs", pielāgojot tos skolēnu vajadzībām, informē "Autotransporta direkcijas" komunikācijas speciāliste Zane Plone.

Pielāgojot maršruta "Liepāja–Kalēti–Priekule" reisu izpildes laikus mācību iestādei, turpmāk autobuss no Liepājas autoostas darbadienās izbrauks plkst.5.15 (10 minūtes agrāk), bet no Kalētiem – plkst.6.10 (15 minūtes agrāk). Savukārt maršruta "Liepāja–Otaņķi–Nīcas centrs" autobuss no Liepājas autoostas izbrauks plkst.7.10 (15 minūtes agrāk), bet no Otaņķu pasta – plkst.7.45 (astoņas minūtes agrāk), un plkst.16.35 (piecas minūtes vēlāk­). Tāpat tiks mainīta autobusa, kas no Liepājas (Kuršu ielā) izbrauc plkst.15.25, izbraukšanas laiks no vairākām pieturvietām un pienākšanas laiks galapunktā.

Autotransporta direkcija aicina pasažierus sekot līdzi maršrutu tīkla izmaiņām interneta vietnē www.1188.lv vai jautājumu gadījumā sazināties ar AS "Liepājas autobusu parks", zvanot pa tālruni 634226334 vai rakstot uz e-pasta adresi info@lap.lv.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par braucienu, atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita.