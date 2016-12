Durbes vidusskola maina statusu

Atslēgvārdi durbe | ata kronvalda druves vidusskola | pamatskola

Vakar Durbes Novada domes sēdē izskatīts jautājums par Ata Kronvalda Durbes vidusskolas pārdēvēšanu par pamatskolu.

Domes priekšsēdētājs Ojārs Petrēvics skaidro, ka skolas nosaukumam jāatbilst tam, kādas funkcijas tā pilda. Jau trešo gadu Durbē nav vidusskolas klašu un no Valsts izglītības kvalitātes dienesta saņemts rosinājums izskatīt jautājumu par nosaukuma maiņu. Arī skolas vecāku padome un pedagogi uzskata, ka turpmāk mācību iestādei būtu jābūt pamatskolas statusam.

"Šoreiz iniciatīva nākusi no apakšas, nevis no domes. Ja vecāki balso par to, ka vidusskola nav vajadzīga, tad droši vien viņi arī netaisās savus bērnus tur sūtīt," norāda O. Petrēvics. 2014. gadā tikai viens pamatskolas absolvents bija izteicis vēlēšanos mācības turpināt Durbē, bet iepriekšējā mācību gadā nepieteicās neviens.

Domes priekšsēdētājs atzīmē, ka ar nosaukuma maiņu skola neko nezaudēs. Tas turpmāk sniegs iespēju piedalīties dažādos projektos, kuriem līdz šim nav varēts savākt nepieciešamos punktus, jo iztrūka vidusskolas posma klašu.

Durbes novada Ata Kronvalda Durbes vidusskola dibināta 1949. gadā, kad direktora Riharda Freiberga vadībā septiņgadīgo skolu pārorganizēja par augošu vidusskolu, nodibinot astoto klasi. Tā par vidusskolas vēsturi stāstīts novada mājaslapā.