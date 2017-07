"Enkurs" vairs nebūs nošņurcis

Pāvilostas centrā beidzot tiks sakārtots viens no objektiem, kas ilgi stāvēja tukšs – krogs "Enkurs".

Pāvilostā tiek atjaunota bijusī kroga un vēlāk ēdnīcas "Enkurs" ēka, novēroja "Kurzemes Vārds". Tur plānots atvērt veikalu "Top!".

"Enkurs" padomju laikos bijis lepnākais Pāvilostas krogs, taču nu jau vairākus gadus ēka stāvējusi neizmantota. Tā pieder akciju sabiedrībai "LPB". "Līdz šim objektam nav izdevies piesaistīt vietējos uzņēmējus vai citu pilsētu investorus," norāda "LPB" Administratīvās daļas vadītāja Daiga Feldmane.

Tā kā objekts ilgstoši nav izmantots, tam pasliktinājies tehniskais un vizuālais stāvoklis. Lai to novērstu un ēka nebūtu kā "melnais punkts" Pāvilostas centrā, "LPB" īpašnieki šā gada sākumā nolēmuši investēt tajā līdzekļus. Plānots atjaunot pašu būvi un labiekārtot apkārtējo teritoriju.

Pēc remonta pabeigšanas daļu ēkas izmantos veikals "Top!", informē D. Feldmane. Pārējām telpām tiek meklēti nomnieki, skatīti dažādi izmantošanas iespēju varianti.

Pāvilostā patlaban jau darbojas divi "Top!" veikali – viens skolas tuvumā, otrs netālu no jūras. Tomēr akciju sabiedrības "LPB" pārstāve noliedz, ka no tiem kādu plānots slēgt. "Pāvilosta pēdējo gadu laikā ir attīstījusies par aktīvu tūrisma pilsētu, un ir vērojams liels viesu pieplūdums, it īpaši vasaras sezonā. Ar jauna objekta atvēršanu vēlamies klientiem nodrošināt iepirkšanos ērtā attālumā," viņa paskaidro.