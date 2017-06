Futbola laukums atklāts

Atslēgvārdi grobiņa | futbola laukums

Noslēdzies projekts “Sintētiskā futbola laukuma seguma uzstādīšana Grobiņas pilsētā” un atklāts jaunais futbola laukums, ziņo pašvaldības pārstāve Kristīne Pastore.

Maija sākumā varēja manīt, ka Grobiņas pilsētas stadionā notiek rosība, jo turpinājās pagājušā gadā iesāktais darbs pie sintētiskā laukuma izveides. Iepriekš tika izveidots laukuma pamats un labiekārtota apkārtne. Savukārt šogad laukumam uzklāts Latvijas Futbola federācijas dāvinātais sintētiskais segums.

Jaunais futbola laukums tika atklāts svētdien, 21. maijā, pirms "Grobiņas SC" pirmās mājas spēles pret FK "Staiceles bebri". Atklāšanā piedalījās Latvijas Futbola federācijas izpilddirektors Edgars Pukinskis, SIA "CTB" pārstāvis Pēteris Zudavs, projekta autors SIA “VCI" Gints Lasmanis, būvuzraugs Kaspars Ķinēns, kā arī FK "Liepāja" pārstāvis Māris Verpakovskis un pašvaldības pārstāvji.

Projekta galvenais mērķis ir attīstīt Grobiņas novada futbola infrastruktūru. Šis sporta veids novadā esot viens no populārākajiem, ar ko nodarbojas gan bērni, gan pieaugušie, sasniedzot teicamus panākumus gan Latvijas, gan starptautiskā līmenī.

Sintētiskais laukums ļaus futbolistiem daudz veiksmīgāk trenēties, gatavojoties āra futbola sezonai, neatkarīgi no laikapstākļiem. Mākslīgais futbola laukuma segums ir ļoti līdzīgs dabīgās zāles laukumam, bet atšķirībā no dabīgā zālāja laukuma to var izmantot visu gadu. Mākslīgā seguma pluss ir tāds, ka tiek uzlabots kustību komforts un samazinās spēlētāju traumu risks.

Blakus laukumam uzstādītas arī divas ģērbtuves. Turklāt, lai nodrošinātu pilnvērtīgus treniņa apstākļus novada vieglatlētiem, šogad plānots sintētisko segumu uzklāt arī asfaltētajam skrejceļam, kas ir ap futbola laukumu.