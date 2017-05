Gardumos ievij tautiskos rakstus

Atslēgvārdi konkurss | elpa

Latvijas simtgadei veltītā konkursa "Tautiskie raksti siera, biezpiena un maizes gardumā" Kurzemes kārtā piedalījās 19 dalībnieki, starp tiem arī Liepājas apkārtnes pārstāvji. Visaugstāk tika novērtēts piena pārstrādes uzņēmuma "Elpa" vadītājs Gundars Sisenis.

Konkurss norisinājās Skrundā pagājušās nedēļas nogalē, pilsētas svētku laikā. To organizēja "Siera klubs" un Latvijas Maiznieku biedrība sadarbībā ar pašvaldību.

Piedalījās 19 konkursanti no Liepājas, Ventspils un Kuldīgas, kā arī no Skrundas, Durbes, Aizputes, Kandavas, Priekules, Talsu un Vaiņodes novada. Biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja Vanda Davidanova norāda: "Konkurss ir dāvana Latvijas simtgadei, un, izvēloties tēmu par tautiskiem rakstiem, pasākuma organizētāji nebija kļūdījušies. Konkursanti to prata ievīt un iepīt savos meistardarbos, galvenokārt jau tortēs. Bet bija arī citi gardumi, piemēram, krāšņs maizes klaips, siera plate, groziņi un kūciņas. Tā bija krāsaina un pārsteidzoši garšīga izstāde, kas kuplināja Skrundas svētkus, dodot gandarījumu gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem – gardumu baudītājiem."

V. Davidanova min galvenās kļūdas, ko konkursa dalībnieki pieļāvuši: nebija ievērots nolikumā norādītais garduma svars; biskvīti bija pārāk sausi vai pārāk mitri; griežot tortes kārtas neturējās kopā, izjuka; bija tortes, kuru garšu grūti izprast, jo pārlieku daudz sastāvdaļu; vienā gadījumā konstatētas appelējušas ogas.

Pēc stingras gardumu izvērtēšanas žūrijas lēmums bija šāds: pirmā vieta – kuldīdzniecei Dacei Cinei par torti "Laimes pakavs Latvijai", otrā vieta – ventspilniecei Antai Grabarei par sāļo groziņu parādi "Jumītis", trešā vieta – skrundeniecei Rasai Britālai par torti "Ūsiņš".

No Liepājas puses dalībniekiem visaugstāko rezultātu ieguva G. Sisenis. "Viņam bija fantastisks maizes kukulis, piepildīts ar "Elpas" biezpienu un dekorēts ar tautiskiem rakstiem," klāsta V. Davidanova. Skatītāju simpātijas ieguva Ineta Zveja no Vaiņodes. Viņa bija pagatavojusi bagātīgu kūku un to prezentēja, tērpusies tautastērpā. Pasākuma rīkotāja uzteic arī Ingūnu Vītolu no Durbes novada "Strēlniekiem", kura bija atvedusi siera plati, rotātu ar tautiskajiem rakstiem.