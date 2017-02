Atslēgvārdi Nadīna Eversone | mājražošana

Nadīna Eversone ir no Aizkraukles, bet nu jau gandrīz 20 gadu par savām mājām sauc Liepāju un tās apkārtni. "Atnācu mācīties uz Liepājas jūrskolu, bet to pabeidzu jau ar meitu. Tāpēc jūrā nemaz netiku," viņa stāsta. Gadiem ritot, Nadīna kopīgi ar vīru nolēmusi pamēģināt darboties lauksaimniecībā. Kopš 2015. gada viņas galvenā nodarbošanās ir mājražošana – dažādu gardumu gatavošana no pašu saimniecībā izaudzētiem produktiem.

Ģimenei pieder neliels zemes gabaliņš pie Medzes, netālu no Liepājas robežas. Tur uzceltas divas lielas siltumnīcas. Sākuši audzēt tomātus. 2015. gadā bijusi laba raža. "Vajadzēja izdomāt, kur tos tomātus realizēt ne tikai svaigā veidā, bet arī citādāk. Vīrs bija atradis informāciju par vītināšanu, pamēģinājām. Iepatikās," Nadīna stāsta, kā sāka nodarboties ar mājražošanu.

Viņa norāda, ka, izvēloties, ko ražot, svarīgi atrast nišu, kurā ir mazāks piedāvājums. Svarīgi, lai produkcija izceltos ar to, ka ir citādāka, neredzēta. Galvenais produkts, ko pircējiem patlaban piedāvā Nadīna, ir vītināti tomāti eļļā. Pirmajā gadā līdzīgi gatavotas arī bietes. Pagājušais bijis pīlādžu gads. No tiem tapusi želeja, kā arī džems ar ķiplokiem un peperoni. Top arī smalcinātas cidonijas cukura sīrupā.

Lai gan Nadīnai iepriekš nav bijusi saistība ar pavārmākslu, jaunu recepšu izgudrošana konservējumiem viņai padodas. "Es nezinu, kāpēc, bet es paņemu un saprotu, ka šo vajadzētu pamēģināt salikt kopā ar to, un sanāk. Brīžiem ir sajūta kā tādai raganai, kad zini, kas ies kopā un ka tas būs labi," viņa stāsta.

Receptes, kurās varētu izmantot savus ražojumus, Nadīna vēl nav izgudrojusi, tomēr secinājusi, ka, piemēram, pīlādžu džems labi garšo kopā ar gaļu, bet želeja – ar sieriem. "Tomātu konservus – tos ēd visādi. Var likt salātos. Ir cilvēki, kam vienkārši tā burciņa stāv mājās. Viņi vakarā pārnāk no darba, pirms vakariņām ātri uzmet tomātu uz maizītes, un viss. Ar to aizsists izsalkums, un pietiek," viņa zina.

