Nīcas novada domes priekšsēdētāja vēlēšanās kandidēja trīs cilvēki. Amatu atkal ieguva Agris Petermanis, kurš to ieņēmis jau 16 gadu.

Jaunā sasaukuma pirmajā domes sēdē piektdien, 16. jūnijā, novada līdzšinējā vadītāja kandidatūru priekšsēdētāja amatam atkārtoti izvirzīja Raivis Kalējs no vēlētāju apvienības "Nīcas novada attīstībai". "Ir redzams, ka novads ir uzņēmis attīstības gaitu. Ir darīti darbi, kas ir redzami vēlētājam, un arī neredzami darbi, kuri visi ir vērsti uz attīstību," viņš pamatoja.

Kandidātu izvirzīšanu turpināja Renārs Latvens no partijas "Vienotība", taču pieteica nevis kādu sava saraksta pārstāvi, bet gan Ingu Skrodi no "Nīcas novada attīstībai", kura ir ievēlēta pirmoreiz. "Paldies vēlētājiem, kuri bija aktīvāki nekā iepriekšējās reizēs. Ir prieks redzēt domē jaunas sejas," norādīja R. Latvens. "Vēsturiski noteikts, ka parasti priekšsēdētāja kandidātu izvirza no vairākuma saraksta, bet attīstības moments ir konkurence."

Ar to kandidātu pieteikšana nebeidzās. Pēc nelielas pauzes kājās cēlās Turaids Šēfers no saraksta "Doma. Daba. Darbs": "Par novada attīstību un virzību ir taisnība – kopš stūrē Petermanis, novadu nav satricinājis neviens skandāls, lietas rit savu gaitu. Bet, tiekoties ar cilvēkiem, ir jūtams, ka puse iedzīvotāju alkst svaiga gaisa un pārmaiņu. Līdzšinējais priekšsēdētājs ir mazliet rutīnā. Mūsu apvienība uzskata, ka Liene Otaņķe būtu lieliska kandidāte. Viņa ir strādājusi pašvaldībā, aizsākusi un novedusi līdz galam daudzus projektus."

Trīs amata kandidatūras mazliet apmulsināja deputātus, un viņi vaicāja vēlēšanu komisijai, kā tiks noteikts, kurš kļūs par priekšsēdētāju. Tā kā ievēlēšanai ir nepieciešams vairāk par pusi balsu, ja neviens kandidāts to neiegūtu, būtu jārīko vēlēšanu otrā kārta. Tomēr tas nebija nepieciešams, jo A. Petermanis uzreiz saņēma piecas balsis "par". Trīs balsis tika I. Skrodei, bet L. Otaņķei – viena balss.

