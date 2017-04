Ģimnāzija atzīmē dzimšanas dienu

Atslēgvārdi grobiņas ģimnāzija | jubileja

Šodien, 26. aprīlī, Grobiņas ģimnāzija atzīmē 11 gadu dzimšanas dienu, vēsta pašvaldības pārstāve Kristīne Pastore.

No rīta skolas ēkā atklāta informatīvā siena, kur ar infografiku parādīta izglītības attīstība, sākot no laika, kad Grobiņā atklāja pirmo skolu Kurzemē. Lai runātu par to, cik daudz iespēju dzīve piedāvā, ar puišiem dienas gaitā tiekas mūziķis un ielu vingrotājs Kaspars Zlidnis. Savukārt meitenēm būs iespēja sarunāties ar Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pasniedzēju Normundu Vamzi. Viņas varēs novērtēt arī radošo tērpu skati.

Pēcpusdienā pēc neilga svinīgā brīža skolas priekšā vairāk nekā simt dalībnieku dosies vienotības un veselīga dzīvesveida motivācijas braucienā ar velosipēdiem. Tas septiņu kilometru garumā vīsies pa Grobiņu. Pēc brauciena visus gaidīs nevis dzimšanas dienas torte, bet ābolu piramīda, piebilst K. Pastore.