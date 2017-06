Atslēgvārdi grobiņas novads | aivars priedols | domes sēde | priekšsēdētājs

Šodien jaunā sasaukuma pirmajā domes sēdē uz trešo termiņu pēc kārtas Grobiņas novada priekšsēdētāju tika ievēlēts Aivars Priedols.

Par Priedolu balsoja 11 no 15 deputātiem. Pret bija visi četri "No sirds Latvijai" un Latvijas Reģionu apvienības kopīgā saraksta pārstāvji Jānis Neimanis, Ināra Avotiņa, Inese Meļķe un Krišjānis Mednis. Vēl šim amatam tika virzīts Uldis Ķepals no LZS, kurš savu kandidatūru atsauca, kā arī NSL/LRA pārstāve Avotiņa.

Priekšsēdētāja vietnieka amatam tautsaimniecības, vides aizsardzības un komunālajos jautājumos bija divas kandidatūras – Avotiņa un Aivars Galeckis (LZS), kuru amatā apstiprināja ar 11 balsīm.

Savukārt vietnieka amatam sociālajos un kultūras jautājumos tika virzīti "Vienotības" pārstāvji Genadijs Jefimovs un Ginta Kampare, kura savu kandidatūru atsauca. Savukārt NSL/LRA amatam virzīja Avotiņu.

Jau vēstījām, ka Priedola pārstāvētā LZS Grobiņas novada domē ieguva 8 deputātu vietas, 4 vietas tika "No sirds Latvijai" un Latvijas Reģionu apvienības kopīgajam sarakstam, 2 vietas – "Vienotībai", un viena vieta Nacionālajai apvienībai.