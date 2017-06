Grobiņas skolēni dejo Kuldīgā

Atslēgvārdi tautas dejas | festivāls

Tautas deju festivālā "Latvju bērni danci veda" piedalījās arī Grobiņas sākumskolas deju kolektīvi skolotāju Ivetas Dambes un Aidas Kupičas vadībā.

Tautas deju festivāls "Latvju bērni danci veda" ir ikgadējs pasākums, kurā piedalās skolēnu tautas deju kolektīvi no dažādiem Latvijas novadiem. Šogad pasākums notika divās pilsētās – Kuldīgā un Cēsīs. Kuldīgā festivāla laikā vienkopus pulcējās ap 4000 dejotāju no visas Latvijas, tajā skaitā arī no Grobiņas.

3. jūnija pusdienlaikā sākumskolas dejotāji devās ceļā uz Kuldīgu, lai piedalītos mēģinājumos, ekskursijā pa pilsētu, svētku gājienā un vakarā arī lielkoncertā "Dievzemītes rakstus pinu".

Ik gadu šis festivāls notiek kā Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku starpsvētku pasākums kādā no Latvijas pilsētām.

Festivālu organizēja Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Valsts izglītības un satura centru un Valsts kultūrkapitāla fondu.