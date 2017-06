Iepazīstinās ar Montesori pedagoģiju

Atslēgvārdi grobiņa | montesori medagoģija

Grobiņā gaidāmas nodarbības par Montesori pedagoģiju, ko vadīs speciālistes Linda Sērdiene un Laura Jankovska.

Esošās un topošās māmiņas aicinātas pieteikties izglītojošai nodarbībai par Montesori pedagoģijas ietekmi uz bērnu attīstību. Nodarbības norisināsies darbnīcā "Mazie pētnieki" ceturtdien, 15. jūnijā, no pulksten 17 līdz 20, sestdien, 17. jūnijā, no pulksten 11 līdz 14 un svētdien, 18. jūnijā, no pulksten 15 līdz 18.

Nodarbības laikā dalībnieki uzzinās par Montesori pedagoģijas nozīmi bērna attīstībā, tiks demonstrēti attīstošo nodarbību laikā izmantotie materiāli, kā arī būs iespēja pašiem izmēģināt darboties ar tiem, norāda L. Sērdiene.

Dalībnieku skaits nodarbībās ir ierobežots, tādēļ vēlams pieteikties. To var izdarīt vēl šodien, 13. jūnijā, sazinoties ar L. Sērdieni pa tālruni 26470386 vai e-pastu linda@maziepetnieki.lv.

Projektu "Montesori pedagoģijas izglītojošās nodarbības Grobiņas novada māmiņām un bērniem" atbalsta Grobiņas novada dome.