Ieraudzīt Latviju citādu

Pēc aptuveni trīsdesmit kilometru garā pārgājiena, kas sākās Papē, fonda "1836" pārstāvji un citi līdzgājēji sestdien elpu atvilka Bernātos, atpūtas bāzē "Draudzība". Tur viņus sagaidīja Imanta Ziedoņa muzeja darbinieki, piedāvājot laiku pavadīt, rimti vakarējot.

Pārgājiens šoreiz sākās Papē, "Mikjāņu sētā", kur saimnieki ceļiniekiem piedāvāja nelielu ekskursiju, pašu ceptu maizi un sklandraušus. Ceļš līdz Bernātiem veda pa diviem maršrutiem. Viens bija 28, otrs – 33 kilometri. "Šis patiesībā ir garš ceļaposms, jo parasti dienā noejam divdesmit, divdesmit piecus kilometrus, kas ļauj justies komfortabli," stāsta viens no fonda "1836" pārgājienu koordinatoriem EnrikoPlivčs. Toties svētdienā atliks pieveikt tikai 15 kilometru līdz Liepājai, kur vakarā koncertestrādē "Pūt, vējiņi!" skanēs pārgājienus tradicionāli noslēdzošais bezmaksas koncerts. Fonds "1836" pārgājienus vairākos posmos organizē četros maršrutos – ir "Piejūra", "Leišmalīte", "Ziemeļmeitas ceļš" jeb Igaunijas pierobeža, "Māras ceļš" jeb Latgale.

Ceļā no Papes līdz Bernātiem devās aptuveni simt dalībnieku. To vidū bija gan vietējie iedzīvotāji, gan ļaudis no citām Latvijas vietām. "Bieži vien cilvēks, kas vienreiz gājis, nolemj nākt atkal, līdzi ņemot draugus, radus, ģimenes locekļus," novērojis Enriko.

Iemesli, kāpēc katrs to dara, atšķiras. Imanta Ziedoņa muzeja direktore Dace Zariņa saka: "Nogulies rudzu laukā un skaties debesīs. Latvija ir tik skaista! Nav jau grūti aizbraukt līdz Turcijai. Bet kāpēc neaizbraukt uz Demeni vai neatbraukt šeit, uz Bernātiem?" Viņa šoreiz ceļā gan negāja, jo vajadzēja gatavoties vakara pasākumam "Draudzībā".

"Mēs pa ceļam runājām, ka būtu skaisti, ja katrs latvietis varētu apiet apkārt savai zemei. Ir skaisti ieraudzīt, kāda tā ir!" sajūsminās Enriko. "Mums šodien nāca līdzi dažas meitenes no Maskavas un Pēterburgas, un viņas teica – mums ar vienu mūžu nepietiktu, lai apietu apkārt Krievijai."

