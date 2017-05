Kantri, reps un rokenrols Kalētos

Atslēgvārdi kalēti | popiela

"Ir uztraukums," teju vienbalsīgi īsi pirms sākuma saka Priekules novada skolu "Popielas 2017" vadītāji Ieva Cērpa un Mārtiņš Gustavs Meļķis. 28. aprīlī Kalētu kultūras namā notika dziesmu atdarināšanas konkursa fināls un apmeklētājiem bija iespēja baudīt labākos priekšnesumus no Kalētu pamatskolas, Priekules vidusskolas un Purmsātu skolas konkursa pusfināliem.

Atdarinātie skaņdarbi bija ļoti dažādi gan izdošanas laika, gan žanra ziņā. Pasākumā izskanēja kantri ("Rednex"), reps ("Olas"), glemroks ("Kiss"), industriālais metāls (Marilyn Manson) un daudzu citu žanru un dekāžu dziesmas. Kopā skatītājus priecēja 12 uznācieni.

Viens no gaidītākajiem priekšnesumiem bija Kalētu pamatskolas skolnieces atdarinātais Ivo Fomins. "Atbalstu mākslinieku, kas vēl nav uzstājies," pasākuma vidusdaļā noslēpumaini saka "Popielas" apmeklētāja Iveta Tuskena. "Tas ir Ivo Fomins," viņa tomēr atzīstas. I. Tuskena pasākuma norisi vērtē ļoti pozitīvi: "Tā ir sena tradīcija, kas jauniešiem ļoti patīk."

Arī Kalētu tautas nama vadītāja Svetlana Zaše-Zasa ar prieku vēro skolēnu uznācienus. "Esmu pārsteigta. Sevišķi par mazajiem," viņa dalās pārdomās. "Vienu brīdi skatījos, vai kāds priekšā nerāda kustības, bet ne – visu paši iemācījušies. Malači!" Kvalitāti jaunieši panākuši ar intensīviem mēģinājumiem. Arī vakara vadītājs M. G. Meļķis norāda, ka bez uztraukuma jūt arī nogurumu: "Bija ļoti aktīvs mēģinājumu laiks."

Kalētu skolas vecāku padomes prezidente Agnese Meļķe, kas ir arī "Popielas" organizatore, vērtē, ka šīs senās tradīcijas atdzīvināšana bijusi ļoti vērtīga. "Pēdējo reizi "Popiela" šeit notika 2003. gadā. Daži mazākie bērni nemaz nezināja, kas tas ir," viņa atklāj. "Ceram, ka pasākums atkal kļūs par tradīciju."

Visi priekšnesumi tika vērtēti divās kategorijās 1. – 4. klašu un 5. – 11. klašu konkurencē. Jaunāko dalībnieku vidū uzvaras laurus plūca priekulnieki, atdarinot "Rednex" dziesmu "Cotton Eye Joe", savukārt vecāko klašu vidū – Kalētu pamatskolas skolnieces izpildītā Marilyn Manson "Tainted Love". Uz jaunāko konkursantu goda pjedestāla kāpa arī Kalētu pamatskolas audzēkņi ar priekšnesumiem: "Cyndi Lauper" – "Girls Just Want To Have Fun", kas guva otro vietu, un Ivo Fomins – "Viņa raud". Sudrabu vecāko klašu konkurencē ieguva Purmsātu skolas priekšnesums "Kiss" – "I Love It Loud", savukārt bronzu – kalētnieki ar "Mixeru" dziesmu "Esi reāls".

Tāpat tika apbalvotas arī žūrijas simpātijas. Mazākajiem šo titulu ieguva Kalētu Maiks Džeksons ar dziesmu "Smooth Criminal", bet vecāko skolēnu vidū – grupa Priekules vidusskolas skolēnu ar "AC/DC" dziesmu "Highway To Hell".