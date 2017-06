"Kaut kur pa vidu arī raudāju"

Atslēgvārdi priekules vidusskola | Anna Šiline | izglītība | apmaiņas programma

Pēc liecības saņemšanas un svinīgās līnijas Priekules vidusskolā kafejnīcā "Ikars" "Kurzemes Vārdu" sagaida Anna Šiline – desmitās klases skolniece, kas izcīnījusi lielisku iespēju piedalīties "FLEX" apmaiņas programmā un vienu mācību gadu pavadīt ASV. Šajā dienā mācību gada beigas viņa neplānoja atzīmēt. "Mani draugi ir no vairākām klasēm, arī no devītās, tāpēc sagaidīsim, kad beidzas visi eksāmeni, un svinēsim kopā," jauniete atklāj. Tāpēc viņai ir brīvs laiks, lai padalītos piedzīvotajā un sajūtās par vēl gaidāmo.

"Programmu pirmo reizi pamanīju e-klasē. Skolotāja apstiprināja, ka uz skolu arī par to atsūtīta ziņa. Kad izpētīju informāciju, iedomājos – varbūt ir vērts pamēģināt? Tā, starp citu pieminēju to mammai. Viņa teica, ka atļaus braukt, droši vien ar cerību, ka gan jau netikšu tālāk," smejoties stāsta Anna. Vispirms bija jāpiereģistrējas, jāaizpilda informācija par sevi un jāuzraksta trīs esejas angļu valodā. Iesniegšanas termiņš bija 18. oktobris, un tikai pēdējā dienā Anna visu nosūtījusi. Visu to uztvērusi viegli, domājot: ja būs, būs, ja ne, tad ne. "Iedomājos – vismaz angļu valodā dabūšu desmitnieku par trīs esejām," viņa saka. Novembra beigās, kad Anna bijusi ansambļa mēģinājumā, ieraudzījusi, ka zvana no nepazīstama numura. "Parasti es zvanītājiem no nepazīstamiem numuriem neatbildu, bet šoreiz kaut kā atsaucos. Tur saka: "Sveiki! Šeit Laura no "FLEX" programmas!"," Anna atceras negaidīto zvanu. "FLEX" pārstāve Latvijā Laura Lucaua pavēstījusi, ka Anna tikusi nākamajā kārtā. Tas bijis neticami, bet sapnis par Ameriku jau kļuvis mazliet reālāks.

Novembra beigās Annai bija jādodas uz Rīgas Biznesa skolu. Tur pārbaudījumi turpinājušies klātienē – atkal trīs esejas, klausīšanās pārbaudījums, lasīšanas spēju tests un dienas beigās intervija. Viss, protams, angļu valodā. "Vēl joprojām neticēju, ka varu tikt tālāk. Pusfinālā bijām gandrīz simts skolēnu. Pirms intervijas bija ļoti liels uztraukums," stāsta Anna, kurai pēc tās licies, ka nav parādījusi visu, ko spēj. " Likās, ka es varēju norunāt labāk. Vārdu izvēle nebija pareiza, es nebiju pārāk apmierināta." Rezultāti pēc pusfināla kārtas bija jāgaida līdz pat aprīlim, tāpēc Annai šķitis, ka līdz tam jau par pārbaudījumiem viņa būs aizmirsusi. Tomēr tā nebija, un cerība par došanos uz Ameriku bijusi blakus katru dienu. Kamēr visi "FLEX" programmas kandidāti Latvijā gaidīja rezultātus, līdz 12. decembrim bija jāaizsūta dažādas veidlapas, jāuzraksta vēstule viesģimenei, jāsagatavo fotogrāfijas, jāiet pie ārstiem utt. Anna visus dokumentus pastā nosūtījusi laikus un palūgusi, lai aktivizē iespēju sūtījumam sekot līdzi. Taču notikusi kāda kļūme un vēstule aizkavējusies. Arī izsekošanas funkcija nav tikusi aktivizēta. Tā nu Annai šķitis, ka tā ir zīme – viņa braucienu uz ASV neiegūs. Tomēr pēdējā dienā atnākusi īsziņa, ka visi dokumenti saņemti. "Tad atkal parādījās cerības stars."

