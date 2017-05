Lai Latviju apvij stipri ozoli!

Atslēgvārdi ozoli | latvijas simtgade | jaunsargi

15. maijā latviešu un lietuviešu kopīgi uz abu valstu robežas iestādītie 15 ozoli augs un zaļos kā veltījums Latvijas simtgades svinībām nākamgad un būs kā atgādinājums par abu brāļu tautu vienotību.

"Esmu jo īpaši priecīgs, ka ozolu stādīšanā piedalās jaunsargi, skolu jaunatne. Šādi pasākumi raisa kopības sajūtu un stiprina jaunās paaudzes patriotisma garu!" gandarījumu pauž Latviešu strēlnieku apvienības Liepājas nodaļas vadītājs Juris Skrodelis. Pēc viņa domām, Latvijas simtgadei par godu ozoli būtu stādāmi arī gar valsts robežu, ne tikai pilsētu vai pagastu apstādījumos.

J. Skrodelis ir arī pirmās Latvijas – Lietuvas robežzīmes apkārtnes sakārtošanas un apstādīšanas idejas iniciators. Tā atrodas Rucavas novada Nidā, pārdesmit metru attālumā no jūras, kāpas galā. Kaimiņu pusē vēl saglabājies vēsturiskais Lietuvas robežstabs no pagājušā gadsimta 20. gadiem. Latvijas puses robežstabu savulaik izskalojusi jūra, un tagad to var apskatīt robežsardzes muzejā Rēzeknē.

Lai līdzīgs liktenis nepiemeklētu 1991. gadā uzstādīto Latvijas robežzīmi, Strēlnieku apvienības biedri kopā ar robežsargiem, jaunsargiem un vietējiem iedzīvotājiem jau Lielās talkas laikā attīrīja no krūmiem, nokaltušiem kokiem un gružiem teritoriju pie abu valstu pirmās robežzīmes, kā arī nostiprināja jūras krastu. Vienlaikus tika sagatavota vieta jauno ozoliņu stādīšanai.

Pirmdien ozolu stādīšanā piedalījās Strēlnieku apvienības biedri, Liepājas jaunsargi instruktora Vara Jansona vadībā un Rucavas novada jaunsargi instruktora Andra Ceriņā vadībā, Latvijas un Lietuvas robežsargi, Liepājas un Rucavas pašvaldību pārstāvji. Savukārt Rucavas etnogrāfiskā ansambļa sievas priecēja un uzmundrināja stādīšanas akcijas dalībniekus ar nelielu koncertu.

Jaunsargi jau laikus bija izrakuši bedrītes, kur iedēstīt ozolu stādus. Tos sarūpēja Liepājas pašvaldība, kas arī apmaksāja transportu kociņu nogādei stādīšanas vietā. Kad ozoliņi bija iestādīti, tos cītīgi aplaistīja ar ūdeni no līdzi atvestajiem plastmasas traukiem. Katrs jaunais kociņš bija rotāts ar sarkanbaltsarkanām lentēm.

Pēc J. Skrodeļa teiktā, rucavniekiem turpmāk būs jāuzņemas vislielākā šefība pār tikko iestādītajiem kociņiem – jālaista, jāuzmana, jālolo tos. Tam piekrita un atbalstu solīja Rucavas novada jaunsargu instruktors A. Ceriņš.

"Ozols latviešu tautai ir Tēvzemes mīlestības apliecinājums, Latvijas simbols. Ozola zari rotā Latvijas Republikas valsts ģerboni. Ozola zaru vītnes ir rotājums ne tikai vasaras saulgriežos, bet arī valsts svētkos un ģimenes godos. Ozoli ir latviešu spēka, attīstības un izturības simbols," svinīgajā uzrunā atgādināja J. Skrodelis.