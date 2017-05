Atslēgvārdi apbalvojums | laiks ziedonim | grobiņas novads | laima liepiņa

Apbalvojumu “Laiks Ziedonim” kategorijā “Bize” ieguvusi Grobiņas pagasta bibliotekāre Laima Liepiņa. Viņa ir pirmā no Liepājas apkārtnes ļaudīm, kas to saņēmusi. Svinīgā ceremonija notika šovakar Rēzeknē, koncertzālē “Gors”.

“Laima Liepiņa apkalpo apmeklētājus ne tikai bibliotēkas telpās, bet arī ar bibliobusu, kas ir viņas lielākais īstenotais projekts. (..) Saikne ar lasītājiem izveidojusies aktīva. Bibliobusā pieejami arī papildu pakalpojumi. Tiek nodrošinātas klausāmās jeb audiogrāmatas iedzīvotājiem ar pasliktinātu redzi. Un vēl – bibliobusā var veikt arī komunālos maksājumus,” par Grobiņas pagasta bibliotēkas vadītāju teikts apbalvojuma “Laiks Ziedonim” nominantu aprakstā.

Laima Liepiņa ar vēl trim bibliotekāriem par balvu cīnījās kategorijā “Bize”. To piešķir par dzīvi literatūrā.

Iepriekš šajā nominācijā balvu saņēmis arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks, rakstniece Inese Zandere un Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Daiga Zirnīte. Šogad “Bizei” bija pieteikts vairāk nekā pussimts bibliotekāru. Šī gada žūrijas vadītājs, žurnālists Aivars Berķis darbojās komandā ar žurnālisti Līgu Blauu, literatūrkritiķi Ievu Kolmani, Rīgas Juglas vidusskolas direktori Aiju Melli, Latvijas simtgades biroja reģionālo projektu vadītāju Jolantu Borīti, I. Zanderi, D. Zirnīti, fonda “Viegli” dibinātāju Ināru Kehri un dzejnieci Māru Zālīti.

Apbalvojums “Laiks Ziedonim” pavisam tika pasniegts piecās nominācijās. Laureātus atbalsta mecenāti Boriss un Ināra Teterevi, nodrošinot katram laureātam balvu 3000 eiro apmērā. Tika pasniegta arī mākslinieces Olgas Šilovas veidota Ziedoņa statuete. Apbalvojumu kopš 2014. gada organizē fonds “Viegli”. Šogad pavisam bija saņemti 200 pieteikumu.

Tautsaimniecības nominācijā “Zemi es mācos” uz laureāta titulu pretendēja arī lavandas audzētāja, amatniecības izstrādājumu ar lavandas ziedu pildījumu ražotāja no Grobiņas Zane Gusta.

Imanta Ziedoņa dzīve un darbi izceļ šādas vērtības: izcilība, degsme, sūtība, stāja, veiksme, savpatība, teikts apbalvojumam veltītajā mājaslapā. Meklējot un cildinot apbalvojuma ieguvējus, tiek vērtēts viņu padarītais un personības šo vērtību kontekstā.

Iepriekš no Liepājas apkārtnes apbalvojumam bija nominēta starpnozaru mākslas grupa “Serde” un Signe Pucena no Aizputes. Par to, ka meklē būtisko un īpašo Latvijas tradicionālajā kultūrā un cilvēkos, 2015. gadā tā pretendēja uz balvu kategorijā “Kedas”.