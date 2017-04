Lauksaimniekus brīdina par krāpniekiem

Atslēgvārdi lauksaimnieki | lauksaimniecība | krāpnieki | tehnika

Valsts policija vērš uzmanību, ka lauksaimniecības jomā uzdarbojas krāpnieki, piedāvājot iegādāties neesošu tehniku. No pagājušā gada pavasara līdz šim brīdim lauksaimniekiem radīti zaudējumi teju 43 tūkstošu eiro apmērā. Nav izslēgts, ka krāpšanas gadījumi var atkārtoties, tādēļ izskan aicinājums būt piesardzīgiem un pārliecināties par darījuma partnera piedāvāto preci un tās eksistenci pirms samaksas veikšanas.

Krāpniecības shēma, kas attiecas uz lauksaimniecības tehnikas iegādi, darbojas šādi – noziedznieki sludinājumu portālos ievieto fotogrāfijas ar attiecīgo tehniku un tās aprakstu, piedāvājot preci iegādāties par izdevīgu cenu, kas bieži ir zemāka par tirgus cenu. Krāpnieki mēdz arī savu neesošo preci piedāvāt tiem, kas portālos izteikuši vēlmi iegādāties kādu konkrētu tehnikas vienību. Komunikācija ar potenciālo pircēju notiek telefoniski vai ar e-pasta starpniecību līdz brīdim, kad pircējs, pamatojoties uz izrakstītu viltotu rēķinu, veic pirmo iemaksu.

Valsts policija aicina personas nekādā gadījumā nepirkt preci, kas nav redzēta dzīvē. Tāpat arī nekādā gadījumā nepārskaitīt avansa maksājumu, pirms nav gūta pārliecība, ka prece tiešām atrodas darījuma partnera jeb pārdevēja īpašumā vai valdījumā un var tikt pārdota.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes pārstāve Madara Šeršņova stāsta, ka pagājušajā gadā Kurzemē ir konstatēti trīs šādi krāpšanas gadījumi: viens Talsu, divi – Kuldīgas iecirknī. Savukārt 2015. gadā konstatēti trīs šādi krāpšanas gadījumi. Viens bijis Ventspils iecirknī, otrs – Liepājas, bet trešais – Kuldīgas iecirknī. Valsts policijas Kriminālizmeklēšanas pārvalde uzsākusi kriminālprocesu par krāpšanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās.

"Brīdinājumu ir svarīgi nodot tālāk – pateikt arī saviem vecākiem un vecvecākiem, kuriem pieder saimniecība, lai viņi nekļūtu par krāpnieku upuriem!" Valsts policijas pārstāve piekodina, ka īpaša piesardzība jāievēro darījumos, kad runa ir par salīdzinoši lielām naudas summām. "Minētajos gadījumos krāpnieki no pircējiem izkrāpuši no trīssimt līdz pat seštūkstoš eiro!" Krāpniecības shēmas lauksaimniecības jomā ir aktuālas ne tikai iegādājoties lauksaimniecības tehniku. Policijas redzeslokā bijuši gadījumi, kad negodprātīgas personas par izdevīgu cenu piedāvā no lauksaimniekiem iegādāties graudus vai gaļas lopus.

Līdz šim policijas rīcībā esošā informācija rāda, ka šādu krāpšanas veidu lielākoties īsteno personas grupā. Nereti šo grupu līderi noziedzīgo nodarījumu organizē, atrodoties ieslodzījuma vietā.

uzziņai

Par krāpniecību grupā personas var tikt sodītas ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, naudas sodu, ar mantas konfiskāciju vai bez tās.