Lieģos pieejams bankomāts

Atslēgvārdi lieģi | bankomāts

Durbes novada domes telpās Lieģos ir uzstādīts "Swedbank" skaidras naudas izmaksas bankomāts. Tas izvietots arī Pāvilostas novada domes ēkā, novēroja "Kurzemes Vārds".

Durbes domes ēkā bankomāts atrodas pirmā stāva vestibilā un pieejams domes darba laikā. Tas ir: pirmdienās no pulksten 8.30 līdz 18, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8.30 līdz 17, bet piektdienās no pulksten 8.30 līdz 16.

Šāds solis veikts, pamatojoties uz Latvijas Pašvaldību savienības un "Swedbank" noslēgto sadarbības līgumu. Bankas pārstāve Kristīne Jakubovska stāsta, ka pēdējo divu gadu laikā ar mērķi visā Latvijā nodrošināt skaidras naudas un finanšu pieejamību reģionu centros uzstādīti 16 jauni bankomāti, kā arī atvērtas piecas filiāles, kurās ir pieejami gan pašapkalpošanās pakalpojumi, gan konsultantu padomi.

"Turpinot strādāt pie pakalpojumu pieejamības, reģionos tiks uzstādīti papildu bankomāti. Izvēloties bankomāta izvietošanas vietu, viens no mērķiem ir, lai katrā Latvijas novadā ir vismaz viens "Swedbank" bankomāts," skaidro K. Jakubovska.

Durbes novada pašvaldības priekšsēdētājs Ojārs Petrēvics pozitīvi vērtē iedzīvotājiem sniegto iespēju, jo tuvākajā apkārtnē nav "Swedbank" bankomāta. Cilvēki esot priecīgi un pateicīgi – nebūs vairs jābraukā un jāmeklē iespējas, kur dabūt skaidru naudu. Pirmie klienti bankomātu uzmeklējuši jau īsi pirms tā uzstādīšanas.