Liela politiskā aktivitāte

Atslēgvārdi rucava | vēlēšanas | pašvaldību vēlēšanas | politika

Rucavas novads iesniegto kandidātu sarakstu ziņā Liepājas apkārtnē ir rekordists. Par vietu domē cīnās septiņu sarakstu pārstāvji. Uz vienu krēslu ir teju septiņi pretendenti. Salīdzinājumam – iedzīvotājiem četrreiz bagātākajā Grobiņas novadā uz vietu domē pretendē aptuveni četri kandidāti.

Tāpat kā iepriekš, arī šajā sasaukumā Rucavas novadā gājis raibi. Uz iekļūšanu domē 2013. gadā pretendēja seši saraksti, no katra vienam vai diviem pārstāvjiem tas arī izdevās. Iespējams, tieši sadrumstalotais domes sastāvs ir varas nepastāvības galvenais iemesls. Tā savukārt izraisījusi domino efektu, jo bieži mainās arī pašvaldības darbinieki, par pamatu aiziešanai no darba vairāk vai mazāk atklāti minot nespēju sastrādāties ar jauno vadību.

Uzreiz pēc vēlēšanām par priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēta Līga Stendze. Tomēr jau pēc deviņiem mēnešiem viņa no amata atkāpās, vietu dodot Irēnai Šustai. Vietnieka pienākumus uzticēja Romāram Timbram. Taču pērn jūnijā I. Šusta no amata tika gāzta. Par spīti tam, ko likt vietā, uzreiz neradās. Novada vadītāju nevarēja ilgstoši izvēlēt, līdz pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas brīdinājuma atlaist domi tas beidzot tika izdarīts. Par priekšsēdētāju ievēlēja Jāni Veitu. Pēc tam ilgstoši nevarēja atrast vietnieku, jo R. Timbra nebija gatavs strādāt plecu pleca ar viņu. Galu galā deputātiem izdevās vienoties par Anda Roļa kandidatūru.

Šā gada pašvaldību vēlēšanās Rucavas novadā kandidē par vienu sarakstu vairāk nekā iepriekš – klāt nākusi vēlētāju apvienība "Jauns atvēziens". Rucavas novada kandidātu vidū ir augsts vīriešu īpatsvars – 69 procenti. Augstāks ir tikai Durbes novadā – aptuveni 70 procenti.

Pavisam uz deviņām vietām domes sastāvā pretendē 61 kandidāts. No Liepājas apkārtnes novadiem vairāk ir tikai Grobiņas novadā – 67, taču, ņemot vērā pašvaldības izmēru, tur ir 15 deputātu krēslu. Ceturtā daļa Rucavas novada kandidātu ir vecumā no 21 līdz 30 gadiem, tikpat – no 41 līdz 50 gadiem.

Lai arī iedzīvotāju skaita ziņā nelielais novads pārsteidz ar kandidātu skaitu, tas pats sakāms arī par vēlētāju aktivitāti. 2013. gada vēlēšanās tā sasniedza 56,4 procentus. Līdzvērtīgi augsta Liepājas apkārtnē tā bija tikai Vaiņodes novadā. Skaitļos gan tas izskatās pavisam citādi. Iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās Rucavas novadā piedalījās 888 vēlētāji.

"Domubiedri"

1. Guntis Rolis, Rucavas novada lauksaimnieku konsultants, domes deputāts

2. Gatis Mamis, Valsts robežsardzes inspektors

3. Raimonds Miknis, ZS "Ķudi" darbinieks

4. Gunta Klievēna, Rucavas novada Bērnu un jauniešu dienas centra vadītāja, bāriņtiesas locekle

5. Māris Ziemelis, pašnodarbinātais

"Novada attīstībai"

1. Jānis Veits, Rucavas novada domes priekšsēdētājs

2. Viktors Čamans, Rucavas novada domes deputāts

3. Guntis Ratnieks, Rucavas novada domes izpilddirektors

4. Antra Ate, Rucavas pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā

5. Līga Jaunzeme, Rucavas PII "Zvaniņš" vadītāja

6. Edgars Riežnieks, Rucavas novada domes Komunālās daļas vadītājs

7. Jānis Ģēģeris, SIA "Volters" kokmateriālu sagatavotājs

8. Līga Ate, pašnodarbinātā radošajā darbnīcā "Līgate"

9. Sniedze Druvaskalne, SIA "Baltic Probiotics" noliktavas pārzine

"Duvzare"

1. Jānis Preiss, piemājas saimniecības "Preisi" īpašnieks

2. Gunārs Stogņijenko, SIA "Compaqpeat" autovadītājs

3. Jānis Zuļģis, Latvijas Lauksaimniecības universitātes students

4. Jānis Štībelis, SIA "Otaņķu dzirnavnieks" strādnieks

5. Kaspars Miemis, SIA "Compaqpeat" elektriķis

6. Kaspars Lībeks, bezdarbnieks

7. Rinalds Sīklis, SIA "AE Partner" projektu asistents

8. Lauris Diedišķis, ZS "Purviņi" īpašnieks

9. Ingus Kalnītis, SIA "KB Construction" strādnieks

10. Sigvards Vierpe, SIA "Baltic Beries" strādnieks

"Latvijas Zemnieku savienība"

1. Romārs Timbra, SIA "Compaqpeat" struktūrvienības vadītāja vietnieks, ZS "Kalnieši" īpašnieks, Rucavas novada domes deputāts

2. Liena Trumpika, Rucavas pamatskolas direktore, Nīcas Mūzikas skolas skolotāja, Rucavas novada domes deputāte

3. Laima Veidemane, ZS "Šuķi" īpašniece

4. Jānis Gunars Līcis, Rucavas pamatskolas saimniecības pārzinis

5. Daina Trumpika, VSAA Liepājas Reģionālās nodaļas vecākā inspektore

6. Dzintars Veidemanis, ZS "Šuķi" strādnieks

7. Daiga Gabrūna, Rucavas pamatskolas skolotāja, Rucavas novada sporta metodiķe, Liepājas rajona Sporta skolas trenere

8. Jānis Grabovskis, SIA "Compaqpeat" traktorists, ekskavatorists, ZS "Teleži" strādnieks

9. Jānis Kūma, pensionārs

10. Ainars Preiss, ZS "Teleži" īpašnieks

11. Māris Žvaģins, ZS "Rieksti" īpašnieks

"Mūsmājas"

1. Irēna Šusta, SIA "Purva dzērvenīte" valdes locekle, Rucavas novada domes deputāte

2. Sandra Aigare, Rucavas novada kultūras pasākumu organizatore, Purmsātu Speciālās internātskolas mājskolotāja, Rucavas tradīciju kluba vadītāja, mājražotāja

3. Otomārs Ozols, Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības Liepājas nodaļas mežzinis

4. Aleksandra Maksakova, pašnodarbinātā IK "Rucavas Segliņi"

5. Juris Trumpiks, pašnodarbinātais

6. Jānis Zeme, ZS "Jāņavoti" īpašnieks

7. Artūrs Laugalis, Valsts policijas Liepājas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors

"Jauns atvēziens"

1. Daiga Kēdže, Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu pārvaldes vecākā referente

2. Andis Bārdulis, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta pētnieks, Liepājas Universitātes docents, ZS "Andrupēni" īpašnieks

3. Andis Ronkaitis, Rīgas Tehnikās universitātes students

4. Jānis Ķēdže, pašnodarbinātais

5. Gundars Timbra, Latvijas Lauksaimniecības univeristātes students

6. Artis Ķūsis, pašnodarbinātais

7. Natālija Grauduže, Rucavas novada domes tūrisma organizatore

8. Raitis Graudužis, AS "Sadales tīkls" elektromontieris

9. Jānis Pričins, Ventspils augstskolas students

10. Māris Muitenieks, pašnodarbinātais

"Vienoti novadam"

1. Andis Rolis, Rucavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

2. Sandra Malakauska, Sikšņu pamatskolas direktore

3. Gundega Zeme, pašvaldības aģentūras "Dunikas ambulance" direktore, Rucavas novada domes deputāte

4. Didzis Lakutis, students

5. Edgars Kļava, 3. grupas invalīds

6. Andris Alksnis, audžuvecāks

7. Guntra Vindiga, Rucavas novada Sociālā dienesta vadītāja

8. Inita Andrejeva, IK "Rudzīši R" grāmatveža palīdze

9. Egita Paulauska, pensionāre

