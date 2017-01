Liellaiva taps līdz pavasarim

Atslēgvārdi grobiņa | kuršu vikingu apmetne | vides objekts | vikingu liellaiva

Līdz Grobiņas Pilsētas svētkiem aktīvā tūrisma centrā "Kuršu vikingu apmetne" plānots uzstādīt jaunu vides objektu – vikingu liellaivu –, kā arī piecus informācijas stendus. Apmetnes apsaimniekotājs – tūrisma klubs "Oga" saņēmis atbildi, ka ieceres īstenošanai piešķirts Eiropas finansējums.

Par vides objekta izbūvi ir noslēgts līgums ar amatnieku Ainaru Zingniku, stāsta "Ogas" vadītājs Raimonds Reinis. "Laiva būs daļēji nepabeigtā stāvoklī. Varēs redzēt vadņus, brangas, lai vieglāk izprast būvniecības pamatprincipu," viņš skaidro un piebilst, ka papildus plānots vasarā attīstīt baļķu ciršanas vietu, lai apmeklētāji varētu iepazīt arī pašu procesa sākumu. "Pa to varēs droši kāpaļāt. Varēs priekšgalā uzkāpt nobildēties piemiņai no Grobiņas." Laiva būs 12 metru gara un trīs metrus plata. To plānots novietot vietā, kur patlaban atrodas kuršu vikinga koka skulptūra.

Tā paša projekta laikā visā nometnes teritorijā iecerēts izvietot piecus informācijas stendus. Pirmajā būs fakti par laivu attīstību un kuģu veidiem, otrais stāstīs par Smukumu senkapos atrasta tērpa rekonstrukciju, ko veikusi eksperimentālā arheoloģijas grupa "Senzeme". Trešais stends uzburs vīziju par Grobiņas pilskalna un senpilsētas apbūvi, dzīves telpu un mājokļiem, ceturtais skaidros, kas ir arheoloģija, un informēs, ka arī apmetnē ir arheoloģijas centrs. Savukārt piektajā būs ziņas par baltu un skandināvu dievībām. Informāciju apkopojuši tūrisma kluba "Oga" biedri sadarbībā ar "Senzemi", konsultējoties ar arheologu Juri Urtānu, kā arī A. Zingniku.

"Apmetne ir publiski pieejama, tas ir tūristu iecienīts objekts. Mūsu galvenais mērķis, uzstādot stendus un vides objektu, ir panākt, lai arī tiem, kas ierodas bez pieteikšanās, būtu iespējams gūt informāciju bez gida palīdzības," skaidro R. Reinis.

Kopējās projekta izmaksas ir 16 tūkstoši eiro. 90 procenti nāk no biedrības "Liepājas rajona partnerība" administrētajiem LEADER programmas līdzekļiem. 10 procentu līdzfinansējums gūts Grobiņas Novada domes izsludinātajā nevalstisko organizāciju projektu konkursā, kas tiek organizēts tieši šādam mērķim.