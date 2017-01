Mācīsies plānot ģimenes budžetu

Atslēgvārdi priekules novada sociālā atbalsts centrs | budžeta plānošana | budžets

Piektdien, 27. janvārī, no pulksten 11 līdz 17 Priekules novada Sociālā atbalsta centrā notiks budžeta plānošanas bezmaksas ievadkurss. Pieteikties iespējams līdz 25. janvārim.

Nodarbības "Kā padarīt finansiālas nepatikšanas par sīkām neērtībām, izveidojot saprātīgu ģimenes budžetu" vadīs Ingus un Liene Bukši no Saulkrastiem. "Tie ir cilvēki, kuri gājuši cauri finanšu grūtībām un atraduši veidu, kā plānot ģimenes budžetu. Viņi vēlas dalīties ar šo informāciju," stāsta Priekules novada Sociālā atbalsta centra darbiniece Indra Ļaudobele. Viņa šīs nodarbības organizē, ņemot vērā iedzīvotāju vēlmi uzzināt ko vairāk par ģimenes budžeta plānošanu.

"Visi cilvēki saskaras ar mazākām vai lielākām finanšu problēmām. Cits tās atrisina veiksmīgāk, cits ne tik labi," novērojusi I. Ļaudobele. Mūsdienās ir viegli padoties kārdinājumam jeb mārketinga trikiem un beigās attapties kredītu važās. Kultūršoks ir tiem, kas atbraukuši no ārzemēm, viņiem nav izpratnes, kā izdzīvot ar algu, ko maksā šeit – viņa piebilst. "No mutes mutē ceļo teiciens, ka Latvijā ir grūti – var tikai izdzīvot, ne dzīvot." Daudzi cilvēki dzīvo pēc moto: ir nauda – tērējam, nav naudas – ciešamies. Un tad parādās problēma – ciešanos nomaina ātrie kredīti.

Nodarbības vēlams apmeklēt pārim, jo budžetu veido abi pieaugušie. Tiks stāstīts par to, kā saplānot ģimenes budžetu, lai patiesība – tērē mazāk, nekā pelni – būtu realizējama. Aicināti visi, kam apnicis dzīvot "no rokas mutē" vai kas grib tikt ārā no kredītu važām. Paredzētas arī praktiskas aktivitātes.

Uzziņai

Tie, kas nevar ierasties uz budžeta plānošanas nodarbību 27. janvārī Priekulē, bet kuriem ir vēlme uzklausīt Bukšu ģimenes padomus, to varēs izdarīt 28. janvārī Liepājā.