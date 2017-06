Medzē briest saldi gurķi

Atslēgvārdi medze | gurķi | raža | saimniecība

Vasaras sākums ir īstais laiks, kad likt malā ziemas krājumu burciņas un uzņemt vitamīnus no jaunās ražas. Piemēram, no kraukšķīga, sulīga un smaržīga gurķa, kas vēl no rīta gozējies siltumnīcā. Vietējie gurķi jau nopērkami, un populārākā saimniece Liepājas tirgū pircēju vērtējumā ir Melita Eņķūze no Medzes "Vārnām".

Saimniecībā šogad ir piecas siltumnīcas, četrās briest gurķi, kādas 40 kastītes ik dienu ceļo uz tirgu. Katrā gurķu siltumnīcā aug ap 2000 stādu. Gurķu vākšanu ķerrās uzrauga ne tikai pati Melita, piekodinot lasītājiem rūpīgi pārbaudīt stādu apakšu, bet arī rudais runcis Čalītis, kuram milzīgi patīk publika.

Pirms 12 gadiem Melita četrarpus hektāros zemes sākusi ar trim siltumnīcām, tagad to ir piecas. Būvēt vairāk siltumnīcu varēja tad, kad izraka otro dīķi, kur ņemt ūdeni laistīšanai. Vienu brīdi bija arī astoņas, bet dažas ir savu laiku nokalpojušas. Izrādās, plēve pat esot izturīgāka, bet koka konstrukcijas neiztur tik ilgus gadus. Gan gurķu, gan tomātu stādus "Vārnās" audzē paši. "Pērkam tikai pārbaudītu šķirņu sēklas, lai labi ražotu un viss būtu normāli. Marta vidū sējam trauciņos, izaudzējam dēstus, tos nesam laukā uz stādu siltumnīcu, kur tie kārtīgi izaug, un tad stādām. Pieturamies tikai pie 'Ādama' un 'Mirabellas', jo šīs šķirnes ir pārbaudītas vērtības. Esam pa simts, divsimts sēkliņām pamēģinājuši arī ko citu, bet ne ar ko neizceļas, nevar teikt, ka būtu kas labāks," stāsta M. Eņķūze. Abu šķirņu gurķi arī ir tirgū vispieprasītākie, īpaši 'Ādams', jo cilvēkiem kārojas saldākus gurķus. Tiem gan ir plānāka miziņa, un gurķis ātrāk gribot vīst.

