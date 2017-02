Meistarklasē gatavos zefīru

Atslēgvārdi rucava | līgate | meistarklase | zefīri

Piektdien, 10. februārī, pulksten 18 Rucavā, radošajā darbnīcā "Līgate", notiks zefīra gatavošanas meistarklase.

Pasākumu vadīs gardumu gatavotāji no SIA "Tāfele". Pieteikties iespējams, sazinoties ar darbnīcas saimnieci Līgu Ati.

SIA "Tāfele" pārstāve Iveta Herbsta stāsta, ka ar L. Ati ir draudzenes, iepazinušās fotoklubā. "Tā nu mēs abas, kas darbojamies divos nelielos uzņēmumos, izdomājām kaut ko citādāk darīt," stāsta I. Herbsta. "Tāfele" ir uzņēmums, kas izbraukuma tirdzniecībā pasākumos piedāvā veselīgas uzkodas, taču bāzējas Liepājā. "Izvēlējāmies vietu ārpus pilsētas apzināti – lai ir iemesls izbraukt," viņa norāda.

Pēc pieredzes varot teikt, ka ēdiena gatavošana ir tēma, kas cilvēkus aizrauj: daudzi skatās raidījumus par ēdiena gatavošanu, lasa recepšu žurnālus, piedalās meistarklasēs. "Viens ir redzēt televīzijā, pavisam kas cits – klātienē, kur redzamas arī kļūdas," norāda I. Herbsta. Viņa atzīst, ka pati ar zefīra gatavošanu eksperimentējusi gadu, līdz izdevies. Un tagad to zefīru, kas gatavots mājās no dabīgas sulas vai ievārījuma, nemaz nevarot salīdzināt ar to, kas nopērkams veikalā.