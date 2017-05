Atslēgvārdi muzeju nakts | pasākumi

Aizputes novadā

Sestdien, 20. maijā, Kazdangas muzejā no pulksten 12 līdz 12.30 notiks orientēšanās pasākums "Kazdanga laika ritējumā". No pulksten 16 līdz 18 risināsies tehniski radošā darbnīca "Izgatavo savu flaberi!". Pēc tam sāksies jautras aktivitātes. Bet pulksten 19.30 ieplānota tikšanās ar "OVI Watch" pārstāvjiem no Liepājas. Pulksten 21 varēs noklausīties operdziedātājas Evitas Pehlakas un koncertmeistara Venta Zilberta koncertprogrammu "Pavasara melodijas", kas gatavota Manhetenas operas studijas vasaras festivālam. Vakarpusē muzeja telpās varēs aplūkot izstādi "Laikrādis" un apaļās stundās līdz pat pulksten 23 noskatīties Jāņa Putniņa filmu "To atceras tikai vilcieni".

Aizputes novadpētniecības muzejs viesus sestdien gaidīs no pulksten 17, kad parkā pie Pilsmuižas notiks radošās darbnīcas, muzikāli teatrāli priekšnesumi, bērnu attīstību veicinošas aktivitātes. Stundu vēlāk muzeja izstāžu zālē atklās mašīnizšūšanas meistares Ingunas Stirnas personālizstādi "Gandrīz kā iz pūra lādes". Vēlāk virtuālā pastaigā pa 20. gadsimta 80. un 90. gadu Aizputi vedīs fotogrāfs Varis Sants. Pulksten 21.30 Juris Zauers aicina apmeklēt meistardarbnīcu "Tabaka. Tikums vai netikums?". Aptuveni tajā pašā laikā vīna pagrabā interesentus gaidīs Aizputes vīndari. Bet pulksten 23 muzeja telpās par ceļojumu, saistītu ar sevis meklējumie", kājām noejot 550 kilometru garo San Frančesko ceļu, stāstīs Jānis Kreicburgs, Liene Gaigala, Ineta un Arturs Lapkas.

Apriķu muzejs sestdien būs atvērts no pulksten 19. Programmā ir dažādas aktivitātes, izstādes "Kas ir Laiks mūsu dzīvē", "Aci pret aci ar Laiku" un "Apstādinātie mirkļi", danču mūziku spēlēs Rucavas kapela "Paurupīte".

Durbes novadā

Sestdien, 20. maijā, "Muzeju nakts" pasākumi Durbē sāksies jau no rīta pulksten 10.30, kad skolas sporta zālē bērniem bez maksas būs pieejamas piepūšamās atrakcijas. Pulksten 19 Durbes baznīcā skanēs operdziedātāja Ingus Pētersona koncerts. Ieeja – par ziedojumiem. Pēc tam viesus gaidīs Durbes muzejs. Varēs apskatīt fotoizstādi "Durbes ielas, nami laika ritumā". Senajās bildēs varēs ielūkoties kopā ar muzeja vadītāju Reini Bahu, ikviens aicināts piedalīties konkursā. Pasākumu papildinās ģitārists Kristens Kupčs no Liepājas. Sākot no pulksten 20 Durbes skolas sporta zālē sāksies "Muzeju nakts" turnīrs florbolā. Nolikums atrodams pašvaldības mājaslapā.

Svētdien, 21. maijā, pulksten 14 Vecpils saieta namā "Muzeju nakts" ietvaros būs tikšanās ar astroloģi Ritu Riekstiņu. Varēs izzināt jautājumus par cilvēka būtību, garīgajām iespējām, likteni, raksturu un tamlīdzīgi.

Grobiņas novadā

Sestdien, 20. maijā, Grobiņā, Zentas Mauriņas piemiņas istabās no pulksten 11 būs apskatāma Liepājas tautas lietišķās mākslas studijas "Zītars" dzintara rotu izstāde. Pēc apmeklētāju vēlēšanās būs iespēja noskatīties dokumentālā seriāla "Dzintara ceļš" sērijas. No pulksten 20 aromterapeites Ineses Pavarinas vadībā varēs iepazīt ēterisko eļļu nozīmi un pielietojumu. Divas stundas vēlāk Zane Frickausa stāstīs par dabas aptieku mūsdienu interpretācijā – veselīgiem kokteiļiem un smūtijiem.

Sestdien no pulksten 19 līdz vieniem naktī viesus gaidīs SIA "Liepājas RAS" atkritumu poligona "Ķīvītes" Nenovērtēto lietu muzejs Grobiņas pagastā. Būs iespēja piedalīties arī sportiskās izklaidēs.

Sestdien pulksten 19 nakts aktivitātes sāksies Bārtas muzejā, kur varēs apskatīt izstādi "Nauda laikmetu griežos", piedalīties stafetē "Pa pēdām naudai", darboties radošajās darbnīcās, gatavojot spēles un rotaļlietas.

Gaviezes pagasta senlietu krātuve "Atmiņu pūrs" apmeklētājus sestdien gaidīs no pulksten 16 līdz 21. Izstādē "...tik, tik, tik – sit laiku pulkstenis" būs apskatāmi gavieznieku laikrāži – lieli un mazi, pie sienas un uz rokas liekami. Tāpat varēs novērtēt izlaidumu modi, sākot no 1937. gada līdz mūsdienām.

Priekules novadā

Sestdien, 20. maijā, pulksten 18 ikviens gaidīts uz "Muzeju nakts" aktivitātēm Priekulē. Vispirms kultūras namā tiks dots starts fotoorientēšanās akcijai. Pulksten 19 kultūras namā atvērs Ingas Raškovas grāmatu "Priekules saimnieciskā dzīve no 1945. gada līdz 90. gadiem". Savukārt pulksten 21 varēs noskatīties dokumentālo filmu "Vienu biļetīti, lūdzu!". Tas ir stāsts par kaislīgu teātra apmeklētāju. Pasākums noslēgsies ar koncertu, kurā uzstāsies barbershop stila vīru kvartets "Harmony 4 Riga".

Nīcas novadā

Sestdien no pulksten 18 līdz 22 Nīcas senlietu krātuvē varēs apskatīt izstādi "Dzimtas laika rats".

Bernātu dabas parkā, atpūtas kompleksā "Draudzība", sestdien no pulksten 20 līdz vieniem naktī norisināsies Imanta Ziedoņa muzeja rīkots nakts piedzīvojums "Varenā Tumsa". Paredzēti dzejas lasījumi, Grobiņas novada bibliobusa un konkursa "Laiks Ziedonim" laureātes Laimas Liepiņas viesošanās, filmu skatīšanās, muzicēšana, dziedāšana un citādi jēgpilna vakarēšana.