Nīcas novada vadītāja amatā ievēlē Agri Petermani

Atslēgvārdi petermanis agris | nīcas novads | pašvaldība | priekšsēdētājs

Šodien Nīcas novada domes jaunā sasaukuma pirmajā sēdē par pašvaldības vadītāju ievēlēja Agri Petermani.

Balsojumā Petermanis, kurš pārstāv sarakstu "Nīcas novada attīstībai", saņēma piecas no deviņām balsīm. Priekšsēdētāja amatam katra no domē pārstāvētajām partijām izvirzīja pa kandidātam. Saraksts "Doma. Daba. Darbs" virzīja Lieni Otaņķi, kura saņēma vienu balsi, savukārt "Vienotība" virzīja Ingu Skrodi no saraksta "Nīcas novada attīstībai". Viņu atbalstīja trīs deputāti.

3.jūnijā notikušajās pašvaldību vēlēšanās saraksts "Nīcas novada attīstībai" ieguva 5 deputātu vietas, bet "Doma. Daba. Darbs" un "Vienotība" – pa 2.