Atslēgvārdi nīca | jaunieši | fizikālā terapija

Nīcas novadā deklarētajiem bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam bez maksas pieejamas fizikālās terapijas procedūras – apstiprina pašvaldībā.

Lēmums par to vienbalsīgi pieņemts šā gada pirmajā Novada domes sēdē. Nīcas ambulances vadītāja Inata Štāle norāda, ka šo procedūru izmaksas pašvaldība sedz jau otro gadu. Nīcas lauku ambulancei līdz šim nav radusies iespēja nodrošināt bērniem līdz 18 gadu vecumam valsts apmaksātas fizikālās terapijas procedūras. "Tādēļ esam lēmuši šīs izmaksas segt no Nīcas lauku ambulances budžeta, kas ir daļa no pašvaldības budžeta," viņa skaidro.

Fizikālās terapijas kabinets ir nodrošināts ar astoņiem fizikālās medicīnas terapijas aparātiem, pieejamās procedūras – elektroforēze, diadinamika, UVČ terapija, LUČ terapija, kvarcs (vispārīgais un tubuss), lāzera terapija un ultraskaņa.

"Vidēji mēnesī bērniem līdz 18 gadu vecumam tiek veiktas 25 procedūras. Tās veic rindas kārtībā un tikai ar ārsta nozīmējumu," skaidro I. Štāle.