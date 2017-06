Atslēgvārdi drošības policija | vaiņode | pašvaldību vēlēšanas | pārkāpumi

Drošības policijai (DP) ir zināma un atbilstoši kompetencei tiek pārbaudīta informācija par iespējamiem pārkāpumiem Vaiņodes novadā pašvaldību vēlēšanu dienā, "Kurzemes Vārdu" informēja DP.

Naktī no 3. uz 4. jūniju pēc pašvaldību vēlēšanām saraksta "Par pārmaiņām Vaiņodes novadā" pirmais numurs Valdis Līkosts informēja "Kurzemes Vārdu", ka viņam esot zināms par iespējamiem balsu pirkšanas gadījumiem Vaiņodes novadā. "Arī man vaiņodnieki paši ir teikuši, ka ir bijis dīvaini, ka pašvaldības vadītājs ar savu privāto mašīnu ved interesanta paskata ļaudis uz iecirkni vai ved viņus projām, pēc tam, piestājot gan Embūtes, gan Vaiņodes veikalos, šie cilvēki ir pirkuši alkoholiskos dzērienus. Domāju, ka shēma ļoti zināma," minēja Līkosts.

Savukārt Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons, kurš ievēlēts domē no saraksta "Vaiņodes novada attīstībai", apgalvo, ka tā nebija: "Man cilvēki piektdienas vakarā prasīja autobusu, lai nokļūtu vēlēšanu iecirknī. Kolhozu laikos jau visur autobusi kursēja, tagad tā nav. Teicu – es braukšu ap deviņiem un aizvedīšu. Manā mašīnā iekāpa 4–5 cilvēki. Viena tantiņa ar slimām kājām ļoti lūdzās, vai nevarot uz veikalu aizvest, tur es viņus arī izlaidu. Tas jau bija pēc nobalsošanas." Uz jautājumu, vai neesot mēģinājis ietekmēt vēlētājus, Jansons atbildēja: "Nē, ko es ietekmēšu; man nebija nekādas intereses neko ietekmēt." Vaicāts, vai no viņa puses būs arī kāda reakcija uz politiskā pretinieka publiskajiem izteikumiem, pašvaldības vadītājs atzina, ka nereaģējot uz apmelojumiem. "Paies šis laiks, un strādāsim kopā domē," teica Jansons.

DP saistībā ar 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanām kopumā saņēmusi vairāk nekā 100 signālus par iespējamiem pārkāpumiem, kuru pārbaude ir DP kompetencē, no tiem vairāk nekā 40 signāli tika saņemti tieši vēlēšanu dienā. Veicot informācijas pārbaudi, vairums no tiem neapstiprinājās, bet par citiem joprojām tiek turpināta pārbaude. DP atsevišķus signālus ir saņēmusi arī pēc vēlēšanām, un to pārbaude turpinās. Tāpat pirms pašvaldību vēlēšanām un vēlēšanu dienā DP saņēma informāciju par iespējamiem aģitācijas pārkāpumiem, kas tika pārsūtīti atbilstoši kompetencei citām tiesību aizsardzības iestādēm.

Šobrīd DP lietvedībā ir divi kriminālprocesi. Šo kriminālprocesu ietvaros neviena persona patlaban nav aizturēta, divām ir piemērots procesuālais statuss – persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess. Minēto kriminālprocesu ietvaros veiktas piecas kratīšanas, kopumā nopratinātas astoņas personas.