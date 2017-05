Piemin dzejnieku Alfrēdu Krūkli

Atslēgvārdi krote | alfrēds krūklis | dzejnieks | piemiņas pasākums

Krotē aizvadīts ikgadējais dzejnieka Alfrēda Krūkļa piemiņas pasākums "…un mežābele maijā zied". Pie dzejnieka apdzejotās mežābeles dzimto māju vietā, Krotes "Būdniekos", pulcējās teju 130 cilvēku.

Jau vairāk nekā desmit gadu maijā, mēnesī, kad dzimis un mūžībā aizgājis dzejnieks Alfrēds Krūklis, notiek šāds pasākums. Kā ierasts, atceres pasākumā tika dziedātas dziesmas ar dzejnieka vārdiem, kā arī lasīta dzeja. Klausītājus priecēja ansamblis "Zilais lakatiņš" no Priekules, folkloras kopa "Traistēni" no Krotes, dzejnieki Ādolfs Gaujietis, Dzintra Zorgevica un dziesminieks Edmunds Talalass no Liepājas. Pirmo reizi Krotē skanēja dziesma "Veltījums Krotes dzirnavām", kuras vārdu autors ir Ā. Gaujietis, bet mūziku komponējis Andris Eniņš. Simboliski, jo savulaik kādu brīdi Krotes dzirnavās par miltu malēju strādājis pats Alfrēds Krūklis.

"Bija skaisti. Vieta jau pati par sevi ir skaista! Simpātiski un patīkami. Lauku ļaudis ir patiesi!" aizkustinājumu neslēpa dzejnieks Ā. Gaujietis. Tāpat bijusi īpatnēja un īpaša sajūta sēdēt un atminēties A. Krūkli pie galda, kur savulaik būts kā jaunajam dzejniekam kopā ar pieredzes bagātāko literātu.

Pēc lustīgas izdziedāšanās visus sarīkojuma dalībniekus cienāja ar ceptām desiņām.

Krotes bibliotēkas un senlietu krātuves vadītāja, pasākuma galvenā organizatore Lita Vēkause stāsta, ka Krote lepojas ar diviem ievērojamiem novadniekiem – valodnieku Ati Kronvaldu un dzejnieku Alfrēdu Krūkli, kas savā starpā ir radinieki. A. Krūkļa vecmamma esot bijusi A. Kronvalda māsa. Aprīlī ar dažādiem pasākumiem svinēta A. Kronvalda 180 gadu jubileja, bet maijā laiks pieminēt A. Krūkli. "Laiks bija jauks, arī cilvēki smaidīgi," gandarīta ir pasākuma organizatore, kura novērtē stabilo tradīciju.

Dzejnieks Alfrēds Krūklis dzimis 1921. gada 11. maijā un mūžībā aizgājis 2003. gada 17 maijā.