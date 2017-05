Plaši atzīmēs Brīvības dienu

Atslēgvārdi 4.maijs | baltā galdauta svētki | svētki

Šogad 4. maijā notiks Latvijas valsts simtgades svinību atklāšana, Latvijas pierobežā cilvēkiem satiekoties akcijā "Apskauj Latviju" un stādot simtgades ozolus. Tāpat tiks atzīmēti Baltā galdauta svētki, kas nu jau iedibināta par tradīciju.

Priekules novadā

Kalētu pagastā pulksten 13 pie tautas nama sāksies "Tvīda brauciens" ar velosipēdu, iepazīstot dzimtās vietas maršrutā Kalēti – Zeltkalni – Strautiņi – Kalēti. Stundu vēlāk pie skolas dīķa atklās strūklaku. Pulksten 14.30 pie dīķa parka – "Baltā galdauta svētki". Ikviens aicināts ņemt līdzi groziņus un mieloties ar šā gada pirmo skābeņu zupu.

Priekulē pulksten 13.30 paredzēts svētbrīdis evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Pulksten 15 kultūras namā sezonas noslēgumu ar koncertu atzīmēs vidējās paaudzes deju kolektīvs "Duvzare", sieviešu koris, mūzikas skolas un vidusskolas jaunieši. Stundu vēlāk pie dīķa sāksies "Baltā galdauta svētku" mielasts. Visi aicināti uz kopīgu mielastu, līdzi ņemot groziņus. Pulksten 21 sāksies svētku balle.

Gramzdas pagastā svētku pasākumi sāksies pulksten 17, kad tautas namā tiks izrādīta Indras Vaļinieces filma "Folkmaņa faktors". Tā stāsta par pēdējā PSRS armijas "monstra" – "Skrundas lokatora" – likvidēšanu un Krievijas armijas izvešanu no Latvijas. Pulksten 18 – Latvijas tautas vienotības un piederības akcija "Apskauj Latviju" un rekonstruētā laukuma "Vārti uz Latviju" atklāšana. Viesi: Saeimas deputāts Gaidis Bērziņš, Skodas pašvaldības delegācija un ekspozīcijas mākslinieks Ģirts Burvis. Akcijas ozolu stādīšanā piedalīsies Goda novadnieki, jaunsargi, mazpulcēni, policijas pārstāvji un topošie policisti. Uzstāsies deju kolektīvs "Duvzare", Priekules sieviešu koris, Priekules vidusskolas meiteņu ansamblis. Pulksten 19 jaunatklātajā laukumā sāksies tautas mielasts "Baltā galdauta svētki". Muzicēs kapela "Rumbas kvartets".

Vaiņodes novadā

No pulksten 15.30 pie Vaiņodes dzelzceļa stacijas laukuma norisināsies akcija "Apskauj Latviju". Pusstundu vēlāk akcijas laikā tiks iestādīts ozols. Pasākumā piedalīsies akcijas organizatori, muzikālā apvienība "Gulbju dīķa jazz Band", vīru vokālais ansamblis "Dziedonis", skanēs dzejas lasījumi.

Rucavas novadā

Pulksten 18 Rucavas kultūras namā sāksies "Baltā galdauta svētki". Varēs noskatīties Skaidrītes Bērziņas komēdijas pirmizrādi "Neveiksminieka veiksme". Pēc tam visi aicināti pulcēties gājienam uz Rucavas pamatskolu Latvijas simtgades ozola svinīgai iestādīšanai. Svētku noslēgums plānots pamatskolas telpās.

Nīcas novadā

Pulksten 8.45 Nīcā, Melioratoru ielas galā, pret kafejnīcu "Pie Pētera", ikviens interesents aicināts pulcēties, lai kopīgi dotos uz Latvijas simtgades ozola stādīšanas vietu. Pasākumā piedalīsies Valsts prezidents Raimonds Vējonis, aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, citas valsts amatpersonas un dzejniece Māra Zālīte. Pagodināt pasākumu ar savu klātbūtni īpaši aicināti līdzšinējo gadu nominācijas "Par mūža devumu Nīcas novadam" ieguvēji.

Otaņķu pagasta centrā mazpulcēni un pārējie Rudes pamatskolas skolēni ozolu stādīs 8. maijā.

Pāvilostas novadā

Pulksten 12.30 Ziemupes centrā sāksies simtgades ozola stādīšanas pasākums. Kociņu iedēstīs ziemupnieki Hermīne Krūtaine un Andris Balandis. Pusstundu vēlāk Ziemupes jūrmalā risināsies "Baltā galdauta svētki". Pasākuma apmeklētāji aicināti līdzi ņemt cienastu, dziesmu un stādu pēc brīvas izvēles.

Durbes novadā

Pulksten 13 svētki tiks atzīmēti Vecpilī pie saieta nama. Varēs cienāties ar īstu rudzu maizi, medu, dziedāt un svinēt. Piedalīsies folkloras kopas "Klapatiņi", "Dzērvīte" un "Vecpils", kā arī jauniešu deju kolektīvs "Lāņupīte".

Pulksten 16 "Baltā galdauta svētki" sāksies Durbē pie muzeja. Līdzi jāņem rupjmaize, medus un mājās cepti rauši. Kopīgi tiks dziedāts, stādīts simtgades ozols. Pulksten 17 muzeja telpās varēs noskatīties tautā iemīļoto filmu "Ceplis".

Aizputes novadā

Pulksten 9.30 Kazdangas pilī sāksies reģistrācija tradicionālajām velo orientēšanās sacensībām "Ripo pretī pavasarim".

Pulksten 15 parkā pie Aizputes novadpētniecības muzeja iedēstīs Latvijas simtgades ozolu. Muzikālu sveicienu pasākuma apmeklētājiem būs sarūpējis aktieris Juris Hiršs.

Grobiņas novadā

Grobiņā "Baltā galdauta svētkus" atzīmēs Z. Mauriņas piemiņas istabu pagalmā no pulksten 14. Piedalīsies Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķi Dzintars Beitāns, Mirjama Pauļenko, Dace Ruperte un Urzula Jurjāne. Vakarpusē, kā jau valsts svētku laikā ierasts, atklās arī novada jauno tūrisma sezonu. Pulksten 18 centrā sāksies andelēšanās, stundu vēlāk pie steķiem pietauvosies jaunā liellaiva "Frīdrihs Kazimirs" un pie vasaras tūrisma informācijas centra "Icafe" atvērs tūrisma avīzi. Ar liellaivām varēs sākt vizināties, sākot no pulksten 19.30. Savukārt pulksten 20 no pilskalna laukuma varēs doties ekskursijā ar mazbānīti pa Grobiņas ielām kopā ar zīlniecēm.

Pulksten 14 Dubeņu kultūras centrā "Baltā galdauta svētkus" atzīmēs, uzstājoties vietējiem amatiermākslas kolektīviem.