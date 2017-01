Rīgas lelles ciemojas Aizputē

Atslēgvārdi leļļu mākslas muzejs | lelles | izstāde

Sadarbojoties ar Leļļu mākslas muzeju, šogad jau trešo reizi Aizputes novada Tūrisma informācijas un mūžizglītības centrā apskatāma brīnišķīga leļļu izstāde. Tai dots nosaukums "Iedvesmas valsis". Izstāde apskatāma līdz 25. februārim.

Lielākā daļa no apskatāmajām lellēm izstādītas pirmo reizi Latvijā. Vien dažas no tām šā gada septembrī bijušas redzamas arī Starptautiskajā leļļu mākslas festivālā Rīgā. "Mēs ar savu leļļu kolekciju arī tikām uzaicināti uz Starptautisko leļļu festivālu, kur noskatījām šīs te jaunās lelles. Likās, ka tas varētu būt jauks pārsteigums pilsētniekiem un pilsētas viesiem. Šādas leļļu izstādes jau nav bieži, Latvijā nav ļoti raksturīgi taisīt lelles un tās izstādīt," par to, kāpēc pagājušajā gada nogalē Leļļu mākslas muzeja direktores un mākslinieces Ināras Liepas radītās lelles uzaicinātas izstādīt Aizputē, stāsta Tūrisma informācijas un mūžizglītības centra vadītāja Signe Pucena.

I. Liepa par sevis radītajiem darbiņiem un to tapšanas procesu teikusi: "Strādājot darbnīcā, es bieži klausos klasisko mūziku. Tā, kādu dienu izdzirdot [Emīla Dārziņa – aut.] "Melanholisko valsi", tas pārņēma mani savā varā un es nespēju no tā vairs tikt vaļā. Klausoties atkārtoti vēl un vēl šo brīnišķīgo skaņdarbu, katru dienu tas iedvesmoja mani arvien vairāk, un pamazām acu priekšā dzima tēli, kurus ar radošu aizrautību atveidoju reālās skulptūrlellēs."

Leļļu radīšanai izmantots Latvijā salīdzinoši nesen parādījies materiāls Acrilic One – lejamā masa, kura sacietē gaisā. Veidojot skulptūras, tā ļauj panākt ļoti augstu kvalitāti. Darba process ir sarežģīts un aizņem daudz laika. Sākumā jāizveido plastilīna formas, pēc tam tās jāatlej ģipsī. Tad tiek veidota silikona forma un tajā liets Acrilic One materiāls. Pēc sacietēšanas to slīpē un apglezno.

