Rosina tikties pirms sēdes

Grobiņas novada domē ievēlētie saraksta ""No sirds Latvijai"/Latvijas Reģionu apvienība" deputāti aicina kolēģus uz kopēju sarunu par iespējamo kandidātu virzīšanu domes priekšsēdētāja un vietnieku amatiem.

Tikšanās tiek organizēta rīt, 14. jūnijā, pulksten 16 pašvaldības administrācijas ēkas otrā stāva zālē. ""No sirds Latvijai"/Latvijas Reģionu apvienības" pārstāvis Jānis Neimanis e-pasta vēstulē informē, ka līdzšinējie centieni uzrunāt ievēlētos deputātus nav vainagojušies panākumiem.

"Vēl neesmu saņēmis tādu uzaicinājumu," savukārt apgalvo saraksta "Latvijas Zemnieku savienība" līderis Aivars Priedols. Ja saņemšot, esot gatavs uz sarunu ierasties.

"Ņemot vērā vēlēšanu rezultātus un esošo domes nolikumu, no "Latvijas Zemnieku savienības" saraksta būtu virzāmas divas kandidatūras, no saraksta ""No sirds Latvijai"/Latvijas Reģionu apvienība" – viena, no partijas "Vienotība" kopīgi ar Nacionālo apvienību arī būtu virzāma viena kopīga kandidatūra," pauž sapulces iniciatori J. Neimanis, Ināra Avotiņa, Inese Meļķe un Krišjānis Mednis.

Jautāts, vai atbalstītu šādu amatu sadali, A. Priedols saka: "Katram jau viens amats varētu būt. Bet mums deputātu ir divreiz vairāk par sirdi." Vai gatavs strādāt kopā ar deputātiem, kas līdz šim nostājās stingrā opozīcijā? "Ja programmas sakrīt, kāpēc ne?" viņš norāda.

Sapulces rīkotāji piebilst, ka sarunā varētu apsvērt vēl citus iespējamos sadarbības variantus un amatu sadalījumu. Jautājumu gadījumā deputāti aicināti sazināties ar J. Neimani vai I. Avotiņu.

Grobiņas novada jaunā sasaukuma pirmā sēde notiks ceturtdien, 15. jūnijā, pulksten 13 domes ēkā. Darba kārtībā ir priekšsēdētāja un viņa vietnieku ievēlēšana.