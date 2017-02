Šaubās, vai akcenti salikti pareizi

Atslēgvārdi grobiņa | budžets

Grobiņas Novada domes budžetā atkal iekļauts finansējums veloceliņa uz Liepāju izbūvēšanai. Šogad plānots arī siltināt Grobiņas sākumskolas ēku un Kapsēdes bērnudārzu "Čiekuriņš". Bet pēc pilsētas svētkiem plānots sākt darbu pie pilskalna estrādes rekonstrukcijas.

"Budžets kopumā ir optimistisks. Tas saistīts ar Eiropas Savienības fondiem, naudas apgūšanas periodu. Šis ir laiks, kad jāstrādā, un Attīstības nodaļai tas jādara ar trīssimt procentu jaudu," spriež deputāts Raimonds Reinis. Opozīcijas deputāts Jānis Neimanis gan iebilst, ka fondu nauda nav jāapgūst akli, tikai tāpēc, ka tāda pieejama. Nepieciešams izvērtēt lietderību un skatīties uz procesiem ilgtermiņā. "Mūs nostāda fakta priekšā. Nav diskusijas par to, vai tā ir aktualitāte, vai tiek īstenota tikai tāpēc, ka ir programma."

Grobiņas Novada domes pamatbudžeta ieņēmumi šogad plānoti 9,8 miljonu eiro apmērā – informē Finanšu nodaļas vadītāja Ilva Markus-Narvila. Tas ir par 6,7 procentiem vairāk nekā gadu iepriekš. Savukārt par aptuveni ceturto daļu šogad pieaugs speciālā budžeta ieņēmumi – tas sasniegs pusmiljonu eiro, saņemot finansējumu no dabas resursu nodokļa un mērķdotācijas ielu un autoceļu uzturēšanai.

Pamatbudžetu lielākoties veido ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa – tie plānoti 4,9 miljonu apmērā jeb aptuveni par 10 procentiem lielāki nekā iepriekš. Savukārt transfertos ieņēmumi paredzēti 3,9 miljonu apmērā. Tos pašvaldība saņem gan no valsts budžeta, piemēram, skolēnu brīvpusdienām, skolotāju algām, gan no Eiropas Savienības un citu valstu līdzfinansētiem projektiem.

Grobiņas Novada domes budžeta plāns 2017. gadam

/ Pamatbudžeta ieņēmumi – 9 769 671 eiro.

/ Speciālā budžeta ieņēmumi – 502 783 eiro.

/ Pamatbudžeta izdevumi – 12 758 987 eiro.

/ Speciālā budžeta izdevumi – 603 283 eiro.

