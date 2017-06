Senioru zaļumballe neļauj iesūnot

Atslēgvārdi seniori | zaļumballe | ģildēni

Spītējot dzestram ziemeļvējam un priekšvēlēšanu satraukumam, 2. jūnijā rūpīgi nopļautā laukumā aiz ziedošajām "Ģildēnu" mājām ap piecsimt Lejaskurzemes senioru priecīgi sēdēja pie klātiem galdiem un griezās deju virpuļos. Priekules novada Bunkas pagastā senioru zaļumballe notika jau ceturto gadu.

Bunkas pensionāru kopa "Mežābele" šajā saietā piedalās katru gadu. "Lai vairāk būtu šādu pasākumu! Paldies zaļumballes idejas autorei Maldai Andersonei un uzņēmīgajiem saimniekiem Ivaram un Edītei Vītoliem," saka Līvija Kaļiņina. Uz jautājumu, kā klājas, seniori atbild ar plašu žestu – galds ir pilns! Gan šāda ikgadēja tikšanās, gan kopas ikdienas darbība neļaujot iesūnot. "Mežābeles" biedri sanāk kopā reizi mēnesī, kad apsveic dzimšanas dienas gaviļniekus, ver vaļā dziesmu klades un izdziedas no sirds. Kopas vadītāja Gunta Janauska ir bijusi sociālā darbiniece, viņai patīk rīkot un līdzdarboties. "Ar katru ir jārunā, jāsūta ielūgums uz tikšanos, citādi apvainojas. Jubilāriem tā patīk, ka viņus sveic," stāsta Gunta.

Senioru kopā rīkotas arī pārrunas ar medicīnas darbiniekiem un psihologiem. Dalībnieki maksā biedru naudu, un arī pagasts palīdzot lielākos pasākumos, piemēram, ik vasaru kopas dalībnieki dodas ekskursijā. Ļoti jauka esot sadarbība ar skolu, Lieldienu laikā notiek vecvecāku pēcpusdiena, kuru bērni ļoti gaidot, gatavojot dāvaniņas un sniedzot koncertu. Kopas himna ir populārā dziesma "Mežābele", kuras vārdu autoru Alfrēdu Krūkli Bunkā sauc par "mūsu dzejnieku", jo Krotē ir viņa vecāku mājas "Mūrnieki".

Nākamgad martā "Mežābele" svinēs 15 gadu jubileju. Kopā darbojas 36 cilvēki no Bunkas, Tadaiķiem un Krotes. "Jaunie pensionāri aizbrauc uz ārzemēm. Kas te palikuši, tie nāk. Mūsu visvecākajam biedram Ārvaldim Brencim apritēs 85 gadi," lepojas G. Janauska. Galvenais esot satikties tiem, kas vairāk pa māju dzīvojas. Lai arī seniori ir lieli dziedātāji, īsta pašdarbības kolektīva diemžēl nav, jo neesot, kas to vada, kā arī esot transporta problēmas, kopš skolēnu autobusiem aizliegts uzņemt citus pasažierus.

Senioru ikdiena aizrit ne tikai dziesmās, ir arī jāapkopj vistas, truši un piemājas dārzs. "Kaut kas ir jādara, ne jau sēdēs un gaidīs nāvi," smej "Mežābeles" dalībniece Vizma Dambe.

Bunkas kultūras nama direktore Malda Andersone zaļumballē izceļas ar košo tautastērpu. Aizsākusi tradīciju aicināt kopā pagasta seniorus, pagājušajā gadā, ģimenes un pagasta mudināta, sarīkojusi plašāku zaļumballi Lejaskurzemes senioriem ar tūkstoš dalībniekiem. "Tas man iedeva spārnus lidojumam, šogad neatlaidos un rīkoju atkal. Cilvēki šeit jūtas tik labi, man jau liekas, ka visi ir savējie. Labi, ka ir "Ģildēni", skaistākas un latviskākas sētas novadā nav," atzīst Malda. Kas pašai no tā tiek? Gandarījums un kāds labs vārds. Zemessargs un Atzinības krusta kavalieris Ivars Vītols, jautāts, kas viņam liek savās mājās pulcināt simtiem līksmotāju, atsmej: "Viens nenormāls kultūras darbinieks man to liek!" Tā nu viņi esot to aizsākuši, pirmajā gadā ar bailēm un neticību. Bet labāk esot sarīkot vienu lielu pasākumu nekā vairākus mazus.

Iespējams, šogad zaļumballē bija mazāk dalībnieku, jo nobiedējuši prognozētie laika apstākļi. Toties bija ieviests jauninājums – katra senioru kopa prezentē to, ko pagastā ražo. Bunka pārstāvēta ar koka amatnieku darinājumiem, floristikas darbiem, diviem skolēnu uzņēmumiem, Santu ģimenes vīniem un Velgas Kirhneres sieru. No Pampāļiem bija atceļojusi keramika, no Bārtas – adījumi. Ļoti aktīvi dalībnieki bija vistālākā ceļa mērotāji no Saldus puses un Skrundas.

Lauku kapelu "Luste" no Durbes novada un "Paurupīte" no Rucavas novada spēlētā populārā latviskā mūzika un rotaļas neļāva senioriem aizsēdēties pie galdiem. Varēja vien ar baltu skaudību apbrīnot viņu dzīvesprieku un enerģijas pārpilnību.