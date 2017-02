Atslēgvārdi nīca | nīcas jauniešu centrs

''Jā! Izdevās liels un foršs pasākums!'' saka Nīcas Jauniešu centra vadītāja Rita Dreiže, kura to organizēja pirmo reizi. Pavisam nesen, 28. janvārī, aizvadīta Nīcas Jauniešu diena, kurā tika pulcēti dalībnieki no vairākām Latvijas pilsētām – Brocēniem, Skrundas, Saldus, Jūrmalas – un citām vietām.

Pasākums vienoja 217 dalībniekus no 11 organizācijām. Tam bija piesaistītas Liepājā un Latvijā pazīstamas personības no dažādām darbības jomām – uzņēmējs Artis Daugins, aktieris Viktors Ellers, fitnesa treneris Rūdolfs Vilsons, mūziķe Diāna Rudāne, kā arī Zemessardzes 44. kājnieku bataljona pārstāvji. Reģistrējoties pasākumam, katrs dalībnieks varēja izvēlēties sev interesējošu personību, ar kuru kopā darboties aktivitātēs radošajā darbnīcā.

Lai arī viens no lektoriem, Juris Brants, kas ir ciguna un taidzi vingrošanas skolotājs, tehnisku iemeslu dēļ pēdējā brīdī atteicās piedalīties pasākumā, jaunieši neko nezaudēja, viņiem bija iespēja apmeklēt cita lektora radošo darbnīcu, viņi varēja iesaistīties, piemēram, R. Vilsona nodarbībā, kas bija plānota kopā ar J. Brantu.

"Blue Shock Race" dibinātājs, uzņēmējs A. Daugins pasākumā stāstīja par savas karjeras sasniegumiem un to, kā līdz tiem ticis. Viņš sarunā centās izprast, kas ir tās lietas, kas attur jauniešus pieņemt vitāli svarīgus lēmumus, un mudināja iegūt izglītību un rast atziņas, kāpēc būtu jāmācās.

Turpretim Liepājas teātra aktieris V. Ellers jauniešus iepazīstināja ne tikai ar savu dzīves gājumu, kā ticis līdz darbam Liepājas teātrī un to, kas notiek teātra dzīvē ārpus skatuves, bet stāstīja arī par jaunajām studiju iespējām Liepājas Universitātē. Tur no šā gada septembra varēs apgūt arī aktiera profesiju. V. Ellers uzsvēra: "Šī ir laba satikšanās vieta, un šādus pasākumus var vērtēt tikai pozitīvi. Kā citādi satiksies tie no Jūrmalas un Saldus ar Nīcas jauniešiem? Jaunieši ir mūsu nākotne. Jo vairāk tiks organizēti šādi pasākumi, jo vairāk jaunatne būs radoša un motivēta, un līdz ar to arī mūsu nākotne būs gaišāka."

