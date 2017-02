Slēdz avārijas stāvoklī esošu tiltu

Atslēgvārdi daļģu tilts | slēgta satiksme

Priekules novadā esošais Daļģu tilts, kas atrodas uz pašvaldības ceļa "Paplaka – Purmsātu ceļš" satiksmei tiek slēgts – domes sēdē informēja izpilddirektors Andris Razma. Tas ir pārāk bīstams.

Projektā par lauku grants ceļu pārbūvi paredzēts sakārtot arī Daļģu tiltu pār Virgas upi. Novērtējot tā pašreizējo stāvokli, būvprojekta autors SIA "BT projekts" secinājis, ka konstrukcija ir avārijas stāvoklī. Pat vizuāli redzams, ka tilta sijas ieliekušās par aptuveni 10 centimetriem, tādēļ nav pieļaujama nekāda veida satiksme. Tā slēgta un tiks atjaunota tikai pēc konstrukciju pārbūves.

Par situāciju jau laikus informēti lauksaimnieki, kas Daļģu tiltu izmantoja visbiežāk. Sēdē A. Razma pauda, ka viņi pret to izturoties ar izpratni. Pašvaldības mājaslapā lasāms, ka laikā, kad tilts slēgts satiksmei, iedzīvotāji pie saviem īpašumiem var piekļūt pa Gabaliņu ceļu no Virgas puses vai Paplakas – Purmsātu ceļu no Purmsātu puses.