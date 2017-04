Uz apbalvojumu "Laiks Ziedonim" pretendē arī bibliotekāre Laima Liepiņa

Atslēgvārdi laiks ziedonim | apbalvojums | grobiņas novads

Uz apbalvojumu "Laiks Ziedonim 2017" kategorijā par dzīvi literatūrā "Bize" pretendē arī Grobiņas novada bibliotekāre Laima Liepiņa.

Jau vēstīts, ka tautsaimniecības nominācijā “Zemi es mācos” uz laureāta titulu pretendē lavandas audzētāja, amatniecības izstrādājumu ar lavandas ziedu pildījumu ražotāja no Grobiņas Zane Gusta.

Laureāti tiks paziņoti Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā, 3. maijā, kad Rēzeknē notiks svinīgā cildināšanas ceremonija.

Nominācijā “Bize” apbalvojums tiks pasniegts izcilam bibliotekāram, kas ar savu darbu ir piemērs un iedvesmas avots pārējiem. Savukārt nominācijā “Zemi es mācos” cildinās Latvijas cilvēkus, kuri mācījušies, strādājuši, stažējušies ārvalstīs un šīs zināšanas un prasmes iegulda Latvijas tautsaimniecības attīstībā.

Imanta Ziedoņa fonds „Viegli” komunikācijas projektu vadītāja Kristīne Tjarve, runājot par kategoriju “Bize” atklāj, ka vairāki žūrijas pārstāvji ir pabijuši teju visās Latvijas bibliotēkās un pazīst to darbiniekus personīgi: “Katram vizionāram bija viedoklis un papildu stāsti par pieteiktajiem bibliotekāriem.” Vieni pilda grāmatu izsniegšanas un vietējās kultūras dzīves veidošanas funkcijas, citi risina arī sociālos jautājumus, sniedzot padomu un palīdzīgu roku tiem, kas tas nepieciešams visvairāk. “Daži no pieteikumiem bija par nozares profesionāļiem, kuri šodien veic jau citas funkcijas, neveicot ierastos bibliotekāru pienākumus, bet organizējot plašāka mēroga pasākumus”.

Kategorijā par dzīvi literatūrā „Bize” tika saņemti 56 pieteikumi, un gala rezultātā uz laureāta titulu pretendē četri Latvijas bibliotekāri, kuru vidū ir arī Laima Liepiņa no Grobiņas pagasta. Viņa apkalpo apmeklētājus ne tikai bibliotēkas telpās, bet arī ar bibliobusu, kas ir bibliotekāres lielākais īstenotais projekts un jau astoto gadu reizi mēnesī pa katru no četriem maršrutiem dodas pie cilvēkiem visattālākajos Grobiņas novada nostūros. Sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Liepājas filiāli bibliotēka nodrošina klausāmās grāmatas iedzīvotājiem ar pasliktinātu redzi. Jāpiemin, ka bibliobusā var veikt arī komunālos maksājumus. Vizionāri Laimu Liepiņu raksturo ar šādiem atslēgvārdiem - savpatība, misijas sajūta un aizrautība.

Tautsaimniecības nominācijā „Zemi es mācos” uz laureāta titulu pretendē pieci uzņēmēji. Lai arī šī bija kategorija, kurā saņemti vismazāk pieteikumu –18, tas neatviegloja pieņemt lēmumu, kuri būs tie, kas pretendēs uz laureāta titulu. „Šīs nominācijas pieteikumi bija ļoti atšķirīgi – gan par uzņēmējiem, gan zemniekiem, gan arī valsts iestāžu darbiniekiem – no maziem uzņēmumiem līdz lielām saimniecībām,” atceras K. Tjarve.

Grobiņniece Zane Guste, lai veidotu ģimenes uzņēmumu, Latvijā atgriezusies pēc vairāku gadu darba pieredzes un mācībām Anglijā un ASV. Turklāt palīdzējusi atgriezties no tālienes arī pārējai ģimenei. Zanes veiksmes stāsts spētu iedvesmot daudzus posties atpakaļ uz Latviju un saredzēt dzimtās vietas sniegtās iespējas.

Katras nominācijas laureāts saņems naudas balvu 30 000 eiro apmērā, ko nodrošina mecenāti Boriss un Ināra Teterevi, kā arī māksliniece Olgas Šilovas veidotu Ziedoņa statueti. Ikviens nominants saņems īpašu apbalvojuma „Laiks Ziedonim” nozīmīti, diplomu un tiks cildināti Rēzeknes pilsētas mēra pieņemšanā īsi pirms cildināšanas ceremonijas.

„Mēs palīdzam parādīt mūsu līdzcilvēku skaistumu, to, ko viņi dara no sirds, nesavtīgi, iedvesmojot citus. Ne velti viens no mūsu fonda moto ir Imanta Ziedoņa vārdi: “Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam ir jāpalīdz parādīties!”,” par apbalvojumu „Laiks Ziedonim”, ko I. Ziedoņa fonds „Viegli” izveidojis 2014. gadā, stāsta K. Tjarve.