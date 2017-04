Veido Latvijas vēstures mozaīku

Atslēgvārdi Marģieta Stikāne | grāmata | latvijas simtgade

Turēt godā Latviju, braukt mājās tiem, kas citur, kopt zemīti un nepārdot to ārzemniekiem. Tādu vēlējumu nākamajām paaudzēm "Lielajā tautas saimes grāmatā" ierakstīja rucavniece Marģieta Stikāne.

Iniciatīva izveidot unikālu tautas rakstītu grāmatu, veltītu Latvijas simtgadei, pieder Rīgas aktīvo senioru aliansei. Tajā paredzēts ierakstīt veltījumus, vēlējumus, pārdomas, apsveikumus vai attīstības idejas savai valstij. Pavisam Latvijas novadus apceļos 25 šādas grāmatas. Katrā vietā tā būs pieejama divas nedēļas. Noslēgumā visas grāmatas tiks nodotas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa rokās, bet pēc tam nonāks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Tādējādi ieraksta autoru bērni un bērnubērni nākotnē varēs apskatīt, ko reiz šai grāmatā ierakstījuši viņu tuvinieki.

Par pirmās "Lielās tautas saimes grāmatas" atvēršanas vietu tika izraudzīts Rucavas novads. Pagājušajā piektdienā vietējā kultūras nama zālē pulcējās skolēni, pašvaldības pārstāvji, uzstājās etnogrāfiskais ansamblis. Ievadvārdus teica arī Saeimas deputāts Aivars Meija ("No sirds Latvijai"). Viņš gan uzsvēra, ka šis ir nepolitisks pasākums, norādot – ideja par grāmatas izveidi radusies 2014. gadā, kad partijas birojā pēc palīdzības tās īstenošanā vērsušies aktīvie seniori. "Katrs var ierakstīt novēlējumus, kādus izjūt savā sirdī. Var rakstīt par barikādēm, Latvijas pirmo neatkarību, izsūtījuma gadiem, Dziesmu svētkiem, izveidojot mozaīku par to, kāda tad Latvija bijusi, sākot no 1918. gada līdz mūsdienām," deputāts rosina.

Pirmo ierakstu grāmatā simboliski veica rucavniece Marģieta Stikāne. Viņas mūža gājums sācies tajā pašā gadā, kad dzimusi Latvijas valsts. "Gods, ka mums ir tāda personība, kas sasniegusi Latvijas simtgadi," uzrunā sacīja J. Veits. "Mēs abi esam baudījuši dzīvi divos gadsimtos. Stikānes kundzei ir skaists mūžs. Tādus gadus piedzīvot katram ir liels prieks."

Stikāne, "Kurzemes Vārda" izjautāta par garā mūža noslēpumu, gan attrauc: "Dievs laikam mani ir aizmirsis." Aizvien vēl ņiprā rucavniece uzsver, ka ir dažus mēnešus vecāka par Latviju – dzimusi augustā. Šogad viņai apritēs 99 gadi. Tā kā M. Stikānei ir problēmas ar redzi, viņas novēlējums Latvijai grāmatā jau bija ierakstīts. Pašai atlika tikai parakstīties. Plašāk par M. Stikānes mūžu varēsit lasīt kādā no nākamajiem laikraksta "Kurzemes Vārds" numuriem.

Nolikums paredz, ka projekta dalībnieki savu veltījumu valstij iesniedz rakstiski, kad viņus apmeklē tā īstenotāji kopā ar reģiona sociālajiem darbiniekiem. Ja cilvēkam ir grūtības ar rakstīšanu, tad organizatoru pienākums ir viņa teikto pierakstīt, norādot, ka ieraksts veikts pēc šīs personas teiktā, kā arī atzīmēts laiks, kad tas izdarīts.

Akciju organizē biedrība "RASA", sadarbojoties ar Kopienu apvienību, Latvijas Pašvaldību apvienību, Rīgas domi, Latvijas Sarkano Krustu un tā jauniešu apvienību, Samariešu apvienību, brīvprātīgajiem un biedrību "No sirds Latvijai".

Uzziņai

/ Vēstījumu rakstiski var sūtīt uz e-pastu tautas.saime@inbox.lv vai biedrība.rasa@inbox.lv.

/ Ir iespēja savu vēlējumu izteikt zīmējumā, fotogrāfijā vai citādi radoši izpaužoties.

/ Obligāti jānorāda, cilvēka vārds, vecums un kurā novadā dzīvo.

/ Ārvalstīs Latvijas iedzīvotāju diasporas vēlējumus savai dzimtenei apkopo un organizatoriem nodod Latvijas institūts.

/ Akcijas gaitai līdzi var sekot biedrības mājaslapā www.biedribarasa.lv.