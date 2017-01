Vienam ticības jautājums, citam – pašapliecināšanās

Atslēgvārdi pareizticīgie | iegremdēšanās | rituāls

Vakar gandrīz 20 cilvēku Grobiņas pagastā izpildīja pareizticīgo rituālu. Notika iegremdēšanās, lai atzīmētu ūdens iesvētīšanu.

Āliņģī, kas izcirsts dīķī pie Bārtas šosejas, ūdens sniedzas līdz krūtīm. Tradīcija nosaka, ka cilvēkam nepieciešams āliņģī trīs reizes pietupties, lai ūdens sniedzas pāri galvai, un katru reizi pārmest krustu.

Līdzās āliņģim novietota svētbilde. Tā ir no 19. gadsimta, Sergeja ģimenes relikvija. "Ukrainā, golodomora (badā mērdēšanas – I. Š.) laikā manas vecāsmātes māsa to noslēpa uz bēniņiem. Kad nonāca manās rokās, bija mazliet sasists stikls, ar caurumiem. Atjaunoju," stāsta Grobiņas, Medzes, Bārtas un Gaviezes pagasta kapsētu apsaimniekotājs Sergejs Tihonovs. Viņš ir tas, kurš pirms gadiem sešiem pareizticīgo tradīciju iedzīvinājis Grobiņas pusē.

Taču uz iegremdēšanos sapulcējušies ne tikai pareizticīgie. "Mēs to darām tāpēc, ka tas ir jādara, Dieva vārdā. Pārējiem tā ir pašapliecināšanās," skaidro Sergejs. Visi sanākušie vīri ir jautrā noskaņojumā, un viens no viņiem piebilst: "Mēs atbalstām tos, kas ir īstenie."

Līdz āliņģim vīri slidinās pa ledu, kam pa virsu plāna ūdens kārtiņa. Ielūzt gan neesot jābaidās, izmērīts, ka tā biezums ir 14 centimetru. Sergejs paskaidro, ka šoreiz, kad gaisa temperatūra bija ap plus četriem grādiem, iegremdēties ir grūtāk nekā tad, ja valda liels sals. "Ūdens temperatūra zem ledus parasti ir trīs, četri grādi. Ja ārā ir auksts, liekas kā siltā vannā."

Kluba "Big7" saimnieks Vilis Rozga, izkāpis no āliņģa, neslēpj: "Ir baigi labi! Labāk nevar būt. Jums arī vajag!" Viņš piedaloties jau piekto reizi. Lai nesasirgtu, tūlīt pēc iznākšanas no ūdens, jānosusinās, jāsasildās, jāiedzer tēja. "Vakarā varbūt paņemsim arī ko stiprāku," Vilis pasmaida. No saslimšanas neesot jābaidās. Drīzāk notiekot pretēji. Vienā no iepriekšējiem gadiem kāds puisis atbraucis un ilgi domājis – iegremdēties vai ne, jo bija saaukstējies. Nākamajā dienā visi nepatīkamie simptomi pazuduši.

Pirmajā reizē pasākumā piedalījušies astoņi cilvēki, šoreiz jau gandrīz 20. Novērots, ka brīvdienās aktivitāte ir lielāka. Ne visi var darbdienas vidū nokļūt līdz Grobiņai, lai arī tas notiek pusdienlaikā. "Lai nevienam darbā nesanāk problēmas un nav jāatskaitās," paskaidro Sergejs.

Iepriekš tas īpaši nekur netiek popularizēts, kas zina, tie atbrauc un ataicina līdzi citus. Pats kodols esot pirts draugi. Cik noprotams, šī iemesla dēļ sieviešu pulkā ir maz. Šoreiz tikai viena. Frizierei Edītei Studeņņikovai šī arī būs pirmā reize, kad viņa izpilda pareizticīgo rituālu. "Es par to domāju jau sen. Gribēju izdarīt, tāpēc piekritu," viņa stāsta. Rosinājums nācis no kāda jau pastāvīgā tradīcijas piekopēja. Edīte atzīst, ka viņai tas ir ne tikai pašapliecināšanās, bet arī ticības jautājums – ir pareizticīgā. Pēc iegremdēšanās viņa neslēpj, ka iepriekš bija nobijusies vairāk nekā būtu vajadzējis. "Nebija tik traki. Biju gaidījusi, ka būs grūtāk." Bija arī vairāki vīri, kas iegremdējās pirmo reizi.

Ziemas peldētāju rindās gan neviens neesot iestājies. "Mēs esam dumji, bet ne tādā mērā," joko Sergejs. Vai tiešām bez treniņa var tādu lietu izdarīt? "Viss jau sākas galvā," viņš saka.

Uzziņai

19. janvārī Pareizticīgā baznīca svin vienus no gada lielākajiem svētkiem – Kunga Kristīšanas svētkus, kurus dēvē arī par Dieva Parādīšanās svētkiem, kad notiek Lielā ūdens iesvētīšana.