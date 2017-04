1.maijā būs ikgadējie svētki “Pavasaris ziedos”

Atslēgvārdi rožu laukums | svētki dārzkopjiem | pavasaris ziedos

Rožu laukumā 1.maijā no pulksten 9 norisināsies jau divpadsmitie svētki dārzkopjiem “Pavasaris ziedos”, kas ir Kurzemē lielākais nozares pasākums, portālam vēstīja svētku dārzkopjiem “Pavasaris ziedos” kontaktpersona Madara Pūķe.

““Pavasaris ziedos” ierasti pulcēs gan dārzkopības profesionāļus, gan entuziastus no visas Latvijas un kaimiņzemēm.

Svētki dārzkopjiem “Pavasaris ziedos” ir saglabājis un nosargājis savu vietu gan dārzkopības pasākumu starpā, gan arī dārznieku sirdīs. Par to liecina ar katru gadu pieaugošais dalībnieku un viennozīmīgi arī apmeklētāju skaits, kas katru gadu ar nepacietību gaida šo stādu tirgu, lai atrastu savus iemīļotākos ziedus, krāšņumaugus un dārza dizaina piederumus.

Šogad daiļdārzu un mazdārziņu cienītājus ar stādiem iepriecinās vairāk kā 40 stādu audzētāji teju no visiem Latvijas reģioniem, piedāvājot plašu stādu klāstu. Latvijas klimata apstākļiem atbilstošu sortimentu “Pavasaris ziedos” piedāvās gan individuālās dārzniecības un kolekcionāri, gan Latvijā lielākie un atpazīstamākie stādaudzētāju uzņēmumi, kā AS "Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija", SIA "Grobiņas ziedi", ZS "Pīlādži", ZS "Bērziņi", stādaudzētavas "Blīdene", "Siguldas Dārznieks", “Stādu placis” un daudz citas. Dalībnieki Liepājā ieradīsies no Latvijas malu malām – Liepājas, Ventspils, Rīgas, Siguldas, Tukuma, Talsiem, Dobeles, Jelgavas, Valmieras, Olaines, Bauskas, Ikšķiles un citiem novadiem, kā arī no Lietuvas.

Katru gadu dārznieki pārsteidz ar jaunu, vēl neredzētu augu šķirņu piedāvājumu. Šogad stādu sortimentā būs pieejami visplašāko ziemciešu, vīteņaugu, ziedošo krūmu, daudzveidīgu, izsmalcinātu rožu stādi, augststumbru rozes, ūdens rozes, rododendri, dekoratīvo lapu krūmi, ceriņu stādi, smiltsērkšķu stādi, dārza mellenes, vīnogu stādi, viengadīgo augu stādi un daudz citu augu. Savukārt, lai sākotnēji izveidotu augšanai labvēlīgus apstākļus, tirgotāji piedāvās ekoloģiski tīru, cilvēkiem un apkārtējai videi draudzīgu mēslojumu un augu aizsardzības līdzekļus, īpašus produktus, lai atbrīvotos no sūnām, kā arī dārza inventāru, darba rīkus, aizsardzības līdzekļus, darba apģērbu un iecienītos “Javer” apavus.

Amatnieku sortimentā būs daudzveidīgas keramikas un laukakmens dārza skulptūras, koka dārza mēbeles un citi čaklo amatnieku darināti izstrādājumi.

Svētkus dārzkopjiem “Pavasaris ziedos” organizē biedrība “ETNO Liepāja”.