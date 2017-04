130 eiro – dilemma, kas liek taksistiem izvēlēties: aiziet vai strādāt vēl vairāk

Atslēgvārdi taksometrs | nodokļi | vadītāji

No šā gada 1.janvāra spēkā stājās vairākas izmaiņas likumos, kas saistītas ar transporta līdzekļiem un autoceļu jomu. Viens no jaunumiem – grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu”, ar ko ieviesta obligāto iemaksa 130 eiro par taksometru mēnesī.

Avansa maksājums nav atkarīgs no fizisko personu skaita, kuras veic pārvadājumus ar konkrēto taksometru, skaidro CSDD. Obligāto iemaksu avanss tiks iekasēts par katru mēnesi pirms licences kartītes izsniegšanas. Tas nozīmē, ja nav samaksāts avanss, taksometrs nevar iziet tehnisko apskati, kas taksometriem jāveic divas reizes gadā, un netiek izsniegta licences kartīte. Līdz ar to nevar veikt pārvadājumus.

Sāpīgs robs makā

To, ka jaunais nodoklis ir sāpīgs cirtiens makā, atzīst teju visi portāla uzrunātie taksometru vadītāji – gan individuālā darba veicēji, gan kādā no firmām strādājošie.

“Protams, ka tas ir sāpīgi,” atzīst SIA “Vārtāja” taksometra vadītājs Arvis. Viņš gan neesot speciāli rēķinājis, cik stundas papildus jāstrādā, lai nodokļa samaksai nepieciešamo summu nopelnītu, taču reizēm tā var būt nedēļa: “Taksistam, tāpat kā makšķerniekam, reizēm veicas, bet reizēm neveicas.”

Taujāts, cik izsaukumus dienā taksists vidēji saņem, šoferītis atzīst, ka, kā kuru dienu: “Vidēji no 5 līdz 10. Vairāk klientu ir nedēļas nogalēs un vakaros, kad cilvēki kaut kur dodas, neizmantojot personīgo transportu.”

Arvis atzīst, ka pēdējo gadu laikā aizvien mazāk cilvēku izmanto taksometru pakalpojumus un lēš, ka galvenais iemesls ir tas, ka Liepājā samazinās iedzīvotāju skaits: “Tas nu ir viennozīmīgi. Otrs iemesls varētu būt tas, ka cilvēkiem nav naudas.”

Vairāki individuālie komersanti portālam teic, ka situācija pēdējā laikā ir vēl sliktāka. Reizēm dienā esot vien pa diviem trim klientiem, bet reizēm maiņa pavisam tukša. Cerīgākas esot piektdienas un sestdienas.

“Darba nav,” atzīst Mihails, kurš novērojis, ka taksometrus liepājnieki aizvien retāk izmanto, kopš pārstāja darboties uzņēmums “Liepājas metalurgs”: “Ne jau nu gluži uz darbu brauca, bet te sievas pie ārsta vajadzēja nogādāt, te ciemos aizbraukt.”

Lai atpelnītu jaunajam nodoklim nepieciešamo, jānostrādā puse mēneša. Mihails teic: “Aizņēmos 137 eiro, lai samaksātu to nodokli. Strādāju, atmaksāju parādu, bet nu jāaizņemas, lai maizi nopirktu. Divu dienu darba dēļ nav vērts jauno nodokli maksāt, tādēļ sliecos doties prom. Piemēram, “Balic Taxi” pelna ar to, ka iznomā cilvēkiem mašīnas. Uzņēmumam vienalga, vai cilvēks nopelna. Mēs paši uzturam mašīnas, lejam degvielu. Un labprāt turpinātu to darīt, ja vien darbs būtu un varētu kaut ko arī nopelnīt.”

Aleksejs zina stāstīt, ka kopš gada sākuma amata frenci novilkuši pieci taksisti:

“Galvenokārt izvēli aiziet izdara tie, kuriem šis nav vienīgais darbs. Bet ja šis ir vienīgais, tad neatliek nekas cits, kā strādāt garākas stundas. Ja nebūtu savu klientu, tad gan nav izredzes neko nopelnīt.”

Viņš neslēpj, ka pats arī apsvēris iespēju aiziet: “Man vēl iepriekšējā licence nav beigusies, vēl pāris mēnešus jauno nodokli varu nemaksāt. Protams, ka nevēlētos to maksāt, ir daudz citu vajadzību, bet nekas cits jau neatliks.”

Tiesa, ne visi taksometru vadītāji ir tik pesimistiski noskaņoti. Kāds taksists, kurš gan savu vārdu nosaukt nevēlējās, portālam atzina, ka tik bezcerīga situācija neesot: “Piemēram, Jaungada naktī tos 130 eiro var nopelnīt vienas nakts laikā. Arī nedēļas nogalē, ja nopietni strādā, to var izdarīt.”

Padodas katrs devītais

Lai noskaidrotu, cik tad Liepājā ir firmas un privātpersonas, kas piedāvā taksometru pakalpojumus, portāls vērsās pilsētas pašvaldībā.

Pašvaldības aģentūrā "Liepājas sabiedriskais transports", kas izsniedz licences taksometriem, noskaidrojām, ka taksometru pakalpojumus mūsu pilsētā sniedz "Līvu Vikings" jeb tautā sauktie 6-nieki, "Taxi Vārtāja" (8-nieki), “Baltic Taxi”, “Taxi Kurzeme” (2-nieki), "M.A.Berezovskis", “Atradums M”, "Triumf.lv", kā arī virkne individuālo pārvadātāju.

Uz šā gada 1.aprīli Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā bija reģistrēti 63 taksometri, no tiem: SIA "Līvu Vikings" 2 taksometri, SIA "Taxi Vārtāja" 2 taksometri, IK "M.A.Berezovskis" 5 taksometri, IK "Triumf.lv" 2 taksometri, SIA “Atradums M” 2 taksometri.

24 taksometri reģistrēti komercreģistrā. Un 39 individuālie pārvadātāji. Bet taksometru pakalpojumu sniegšanai izmantoto transportlīdzekļu klāsts ir gana plašs: 16 “Mercedes Benz” markas automašīnas, 7 “Volvo”, 7 “Volkswagen”, 7 “Ford”, 8 “Toyota”, 5 “Honda”, 4 “Audi”, 4 “Dacia”, 2 “Opel”, 1 “Lexus”, 1 “Peugeot” un 1 “Chrysler”.

Kā skaidro aģentūrā, 2017.gada pirmajos trīs mēnešos izsniegtas 54 licences kartītes un 3 licences, bet anulētas 7 licences.

Aģentūrā skaidro, ka taksometriem jābūt attiecīgi noformētiem – aprīkotiem ar dzeltenajām numurzīmēm, plafoniem uz jumta, skaitītājiem utt. Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2012.gada 25.oktobra saistošajiem noteikumiem ar pasažieru komercpārvadāšanu saistīto tiesību aktu ievērošanas kārtību kontrolē Liepājas pilsētas Pašvaldības policija.

Tīšuprāt negrēko

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas pārstāvis Kaspars Vārpiņš skaidro, ka vieglo taksometru kontroli Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā veic Transporta kontroles nodaļas darbinieki: “Pēdējo reizi vieglo taksometru kontroli Liepājas pilsētas Pašvaldības Transporta kontroles nodaļas darbinieki veica šā gada 31.martā un 1.aprīlī. Pārbaudes tiek veiktas katru nedēļu, jo katru nedēļu no Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" tiek saņemts saraksts ar taksometriem, kuriem beidzies licences kartītes derīguma termiņš.”

Pašvaldības policijas Transporta kontroles nodaļas darbinieki kontrolē, vai taksometra aprīkojums atbilst normatīvos aktos par ceļu satiksmi noteiktām prasībām (plafons, numura zīme, gaismas kontrolsignāls, skaitītājs (vai ir verificēts), čeku izdošanu, taksometra vadītāja vizītkarti (ar taksometra vadītāja fotogrāfiju, vārdu un uzvārdu, transportlīdzekļa reģistrācijas numuru), vai ir informācija par taksometru dienas un nakts pakalpojumu tarifu, informāciju par pārvadātāju, licences kartītes derīguma termiņu un darba līgumu.

Taujāts, vai konstatēti pārkāpumi par smēķēšanu taksometrā, čeku izsniegšanu, bērnu sēdeklīšu izmantošanu u.c., K.Vārpiņš klāsta:

“Smēķēšana taksometra salonā, protams, ir pārkāpums. Pēdējā laikā šādu pārkāpumu neesam konstatējuši. Čeku izdošanu kontrolējam iespēju robežās, taču arī pēdējā laikā nav konstatēti pārkāpumi šajā jomā. Skaitītāju lietošanu kontrolējam iespēju robežās, taču pēdējā laikā šādu pārkāpumu arī neesam konstatējuši.”

Runājot par bērnu sēdeklīšiem, Pašvaldības policijas pārstāvis teic: “Noteikumos par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem nav norādīts, ka taksometriem jābūt aprīkotiem ar bērnu sēdeklīšiem, taču pārvadājot bērnus, tiem tie jālieto. Pēdējā laikā šādu pārkāpumu neesam konstatējuši. 2017.gadā, kopš gada sākuma, taksometru vadītājiem izteikti 5 mutvārdu aizrādījumi par to, ka vadītāja vizītkarte nav bijusi novietota transportlīdzekļa salonā uz priekšējā paneļa.”

Portāls noskaidroja, ka vismaz SIA “Vārtāja” lielākā daļa automašīnu ir aprīkotas ar bērnu sēdeklīšiem.

Tā kā kāds liepājnieks portālam stāstīja, ka Pašvaldības policijas darbinieki strādā uz taksometriem un bija izbrīnīts: “Paši strādā un paši kontrolē?”, portāls jautāja, kā Pašvaldības policija to vērtē.

K.Vāriņš faktu apstiprina un skaidro:

“Pašvaldības policijā strādā darbinieks, kurš ārpus darba laika policijā veic pasažieru pārvadāšanu ar vieglo taksometru. Šis darbinieks ir saņēmis Pašvaldības policijas priekšnieka atļauju strādāt papildus darbu, ja tas netraucē tiešiem darba pienākumiem. Šis darbinieks nestrādā Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas Transporta kontroles nodaļā, kā arī viņa darba pienākumi nav saistīti ar taksometru kontroli. Līdz ar to nesaskatām, ka tas būtu kaut kas īpašs.”

Pašvaldības policijas pārstāvis velk interesantas paralēles: “Lai vai kā, pēc lasītāju norādītās loģikas sanāk, ka Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbiniekiem nedrīkst piederēt arī īpašums Liepājas pilsētas teritorijā, jo Liepājas pilsētas Pašvaldības policija kontrolē arī īpašumu uzturēšanu kārtībā, kā arī Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki ārpus darba laika nedrīkst atrasties publiskās vietās, jo kontrolējam sabiedrisko kārtību pilsētā, utt. Neatkarīgi no tā visa, Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbiniekiem ir jāievēro visas likumu un saistošo noteikumu normas, neatkarīgi no tā, vai viņi ir policisti vai vienkārši iedzīvotāji.”

Un piebilst, ka taksometru kontroli veic arī Valsts policijas darbinieki.