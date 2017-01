Aicina saņemt ziedojumus

Atslēgvārdi Latvijas mazturīgo iedzīvotāju atbalsta biedrība | apģērbs

Latvijas mazturīgo iedzīvotāju atbalsta biedrība "Dace" ziedojumos saņēmusi tik daudz apģērbu, ka aicina tos saņemt visus, kam šāda palīdzība nepieciešama – arī no Liepājas un apkārtējiem novadiem.

Sociālo dienestu, bērnu namu, skolu, dienas centru, pansionātu, patversmju un biedrību pārstāvji var doties uz Rīgu, lai no "Daces" bez maksas saņemtu mantas, kas vajadzīgas trūkumā nonākušiem cilvēkiem. Par to informē biedrības valdes priekšsēdētāja Dace Deizija Rode. Viņa stāsta, ka ziedojumu Ziemassvētku un akcijas "No sirds uz sirdi" laikā sanācis tik daudz, ka pietiek arī citiem, ne tikai rīdziniekiem.

Mantām jābrauc pakaļ uz Rīgu, uz Burtnieku ielu 33, biedrība strādā katru dienu no pulksten 10 līdz 15, izņemot svētdienas. Iepriekš uz adresi lma-dace@latnet.lv jānosūta vēstule, minot cilvēku skaitu, kuriem nepieciešama palīdzība, un jāpiezvana pa tālruni 27000190. "Piekrāmēsim pilnu busiņu!" saka D. D. Rode.