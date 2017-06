Aicina uz bezmaksas sirds veselības risku noteikšanu

Atslēgvārdi veselība | sirds veselība | sirds veselības diena | veselības pārbaude

30. jūnijā, no pulksten 15.00 līdz 19.00 T/c Rimi “Ostmala” norisināsies Sirds veselības diena ar devīzi “Zini savus riskus!”. Liepājas Sirds veselības dienas mērķis ir izglītot Liepājas iedzīvotājus par sirds un asinsvadu slimību riskiem, kā arī sniegt iespēju iedzīvotājiem veikt bezmaksas sirds veselības risku pārbaudes, informēja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Čabikina.

Pasākuma ietvaros iedzīvotājiem būs iespēja:

· izmērīt asinsspiedienu un pulsu, noteikt holesterīna un cukura līmeni asinīs, kā arī noteikt mirdzaritmijas risku;

· konsultēties ar kardiologu par pārbaužu rezultātiem;

· pārbaudīt savas zināšanas par insultu, veicot testu ĀTRI;

· saņemt bezmaksas izglītojošos materiālus par sirds un asinsvadu slimību profilaksi.

Lai pasākuma ietvaros veiktie holesterīna un cukura mērījumi būtu pēc iespējas precīzāki, būtu ieteicams 2 līdz 3 stundas pirms pasākuma neēst.

Kardiologi atgādina - lai izvairītos no sirds un asinsvadu saslimšanām un mazinātu infarkta un insulta risku, ir svarīgi zināt un regulāri pārbaudīt sirds veselības skaitļus:

· asinsspiedienam miera stāvoklī ir jābūt zem 140/90 mmHg;

· pulsam miera stāvoklī ir jābūt līdz 70 sitieniem minūtē;

· holesterīnam – vismaz zem 5,0 mmol/l, bet ar citiem riska faktoriem vēl zemākam;

· cukura līmenim asinīs (tukšā dūšā) ir jābūt 3,3 – 6 mmol/l.

Sirds un asinsvadu slimības ir viena no lielākajām sabiedrības veselības problēmām Latvijā – tās joprojām ir galvenais nāves iemesls (55% gadījumu no visiem mirušajiem saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra datiem). Svarīgi apzināties, ka sirds un asinsvadu veselība ir atkarīga ne tikai no iedzimtības un ģenētiskiem faktoriem, bet arī no paradumiem un dzīvesveida, tāpēc profilakses pasākumiem, kā arī riska faktoru novēršanai ir būtiska nozīme šo slimību izplatības mazināšanā.

Liepājas Reģionālās slimnīcas kardiologs Valters Stirna stāsta: “Sirds un asinsvadu slimības attīstās pakāpeniski – daudzu gadu laikā. Riska faktorus iespējams noteikt jau slimības attīstības sākumā vai pat vēl pirms tā vispār sākusi attīstīties, tāpēc svarīgi tos laicīgi atpazīt un likvidēt. Šie riska faktori ir – augsts asinsspiediens, smēķēšana, augsts cukura līmenis asinīs, mazkustīgs dzīvesveids, liekais svars, augsts holesterīns. Būtiski ir arī, tā saucamie, nemodificējamie riska faktori – vecums, dzimums un iedzimtība. Jāatceras, ka tikai savlaicīgi atklāti riska faktori, kas tiek ārstēti, var būtiski attālināt sirds un asinsvadu slimību sākumu vai pat novērst tās vispār.”

“Rūpējoties par iedzīvotāju veselību, esam piesaistījuši Eiropas Savienības fonda, kā arī valsts finansējumu projekta “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs.” aktivitāšu īstenošanai. Sirds veselības diena ir viena no projekta aktivitātēm, kuras Liepājas pilsētā plānots realizēt līdz 2019. gadam. Aicinu liepājniekus izmantot pašvaldības sniegtās iespējas – veikt bezmaksas veselības pārbaudes un piedalīties veselības veicināšanas pasākumos. Jo veselīgāks un laimīgāks būs katrs liepājnieks, jo attīstītāka būs pilsēta kopumā,” pašvaldības sniegtās iespējas aicina izmantot Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš.

Pasākuma atklāšanā piedalīsies Liepājas reģionālās slimnīcas kardiologs Dr. Valters Stirna, P. Stradiņa Klīniskās Universitātes slimnīcas kardioloģijas rezidenteDr. Baiba Luriņa, Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš, pacientu biedrības “ParSirdi.lv” vadītāja Inese Mauriņa, kā arī Rīgas Stradiņu Universitātes Liepājas filiāles studenti un speciālisti no Liepājas Diabēta biedrības.

Pasākums norisināsies Liepājas pilsētas pašvaldības projekta “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs." ietvaros.