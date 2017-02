Aizsaulē devies Alfrēds Niedols

Atslēgvārdi Alfrēds Niedols

12. februārī 87 gadu vecumā mūža miegā aizmidzis fotomākslinieks, ilggadējs "FOTAST" biedrs, gaišs cilvēks Alfrēds Niedols. "Viņš pasaulei piemērojās, nevis mēģināja pasauli piemērot sev. Tas ir cilvēcisks diženums," A. Niedolu raksturo bijušais "FOTAST" vadītājs Varis Sants.

Alfrēds Niedols piedzima 1929. gada 12. novembrī. Par pirmo nopelnīto algu nopirka fotoaparātu, un fotogrāfija kļuva par viņa aizraušanos. Pirmajā fotoizstādē Alfrēds piedalījās tālajā 1958. gadā. Un vēlāk izstāde sekoja izstādei, viņa fotogrāfijas nokļuva katalogos, kalendāros, albumos, grāmatās, uz kartītēm. Viņš bija aktīvs "FOTAST" biedrs. "Mana fotofilozofija ir diezgan vienkārša – jābūt pareizajam laikam, pareizajai gaismai, kas krīt attiecīgā leņķī, pareizajam rakursam un atspīdumam. Kad visi šie faktori sakrīt, iznāk laba bilde," savulaik teicis fotomākslinieks.

Fotokluba "FOTAST" bijušais vadītājs Varis Sants atzīst, ka Alfrēds Niedols bijis viens no viņam tuvākajiem fotomākslā savas emocionālās fotogrāfijas dēļ. "Viņa bērnu fotogrāfijas ir aktuālas arī šodien," saka fotogrāfs, tomēr mudina izcelt ne tik daudz Alfrēda Niedola fotomākslinieka talantu, kas viņam neapšaubāmi piemita, bet gan personības spēku, viedumu un īstumu. "Es domāju, ka ļoti maz ir tādu cilvēku, kuri neizrāda savas negācijas vai trūkumus, kas vienmēr ir optimisti," teic Varis un stāsta, ka vecākais kolēģis nekad ne par ko nezūdījās par spīti situācijām vai veselības problēmām, nekad nemeklēja problēmas ārpus sevis. "Kad sazvanījāmies, mums vienmēr bija frāze no Huberta laikiem: Kā tev sokas? Labāk par visiem. Mēs vienmēr abi par to pasmējāmies," turpina Varis. "Viņš parāda cilvēkiem patieso ceļu un patieso jēgu dzīvei, jo tā arī ir, ka tu pasauli pārveidot nevari, tu vari tikai piemēroties tai. Un tādu cilvēku, kuriem tas ir ielikts šūpulī, nav nemaz tik daudz." Alfrēda harmoniju Varis Sants redzējis arī viņa ģimenē – saskaņā ar un starp dēliem, attiecībās ar sievu un domubiedri mākslinieci Elgu. "Nav daudz starp māksliniekiem un diženiem cilvēkiem tādu, kas būtu tik vienkārši kā viņš. Tās cilvēcīgās lietas jau ir daudz svarīgākas nekā mākslinieciskais devums, jo patiesībā ar to, ko darām šai dzīvē, attīstām sevi kā cilvēku un viss materiālais vairs nav tik būtisks," uzsver bijušais fotokluba vadītājs un teic, ka skumjas par Alfrēda aiziešanu ir gaišas. "Viņš kā cilvēks patiešām ir garīgi nobriedis. Ir sajūta, ka viņš ar viedu vaigu iet skatīties sejā tam, kas viņu tur sagaidīs."

Atvadīšanās no Alfrēda Niedola notiks piektdien, 17. februārī, pulksten 14 Dienvidu kapu kapličā. Bet zemes klēpī viņš tiks guldīts Nīcas novada Klampu ciema "Ceriņu" kapos.