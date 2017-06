Atslēgvārdi pašvaldību vēlēšanas | iecirkņi | aploksnes | zīmogs

Naktī pēc vēlēšanām, atverot urnu, lai sāktu skaitīt balsis iecirknī Liepājas 7.skolā, atklājās, ka urnā ir arī neapzīmogotas aploksnes. Kā portālam pastāstīja Liepājas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Simona Petrovica, notikušais bijusi cilvēciska kļūme, kas vēlēšanu rezultātus neietekmēs.

Viņa apstiprina, ka, atverot minētajā iecirknī urnu, tajā bijušas 27 aploksnes bez zīmogiem: “Fakts tāds bija, bet tālāku virzību tas nav guvis, tāpēc, ka tā bija kļūme. Sakarā ar to, ka šajā iecirknī visu laiku bija milzīgas rindas, viena no darbiniecēm neuzmanības dēļ bija paņēmusi aploksnes no kaudzītes, kas vēl nebija sagatavota – aploksnes nebija apzīmogotas.”

Pēc urnas atvēršanas, skaitot aploksnes, konstatēts, ka viss ir kārtībā: “Vēlētāju parakstu skaits atbilda aplokšņu skaitam urnā. Notikušais bija vienkārša cilvēciska kļūda. Tā kā iecirknī visu dienu bija klāt arī novērotāji, arī urnas atvēršanas brīdī klāt bija novērotāji, kuri apliecināja, ka nekas nav noticis, nekādas manipulācijas ne ar urnu, ne aploksnēm nav veiktas, par ko arī novērotāji parakstījās, jautājums ir atrisināts.”

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja uzsver: “Vēlēšanu rezultātus tas nekādā veidā neietekmē.” Balsis, kas bija neapzīmogotajās aploksnēs, pieskaitītas: “Par daudz aplokšņu nebija. Tikai tehniska neprecizitāte – aploksnes nebija apzīmogotas, pirms tika iedotas vēlētājiem.”

Līdz ar to ne balsu pārskaitīšana, ne rezultātu anulēšana šajā iecirknī nav nepieciešama: “Mēs nekavējoties sazinājāmies arī ar CVK, priekšsēdētāja uzrakstīja paskaidrojumu, novērotāji apliecināja, ka nekādas manipulācijas nav notikušas.” Apstākļi izskaidroti arī Drošības policijai.