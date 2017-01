Apstiprina atlaides maznodrošinātā statusa iegūšanai

Atslēgvārdi pilsētas dome | domes sēde | sociālais dienests | pabalsti | maznodrošināto statuss

Šodien, 19.janvārī, notikušajā pilsētas domes sēdē deputāti apstiprināja grozījumus Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pašvaldībā", portāls uzzināja pilsētas domes sēdē.

Kā skaidro Sociālā dienesta direktore Iveta Bartkeviča, ņemot vērā, ka no 2017.gada 1.janvāra ir palielināta valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga, 2016.gada oktobrī tika indeksētas valsts vecuma pensijas, daļa iedzīvotāju, kuri šobrīd var pretendēt uz maznodrošinātas personas statusu un saņemt pašvaldības sociālo palīdzību, iepriekš minēto faktoru dēļ turpmāk to saņemt nevarēs.

“Tā kā iepriekš minēto ienākumu palielinājums nav tik būtisks, lai personas varētu nodrošināt visas pamatvajadzības un, lai arī turpmāk pilsētas iedzīvotāji varētu saņemt pašvaldības atbalstu, ir nepieciešams palielināt maznodrošinātas personas statusa saņemšanai noteiktos ienākumu līmeņus,” viņa uzsver.

Saistošie noteikumi paredz palielināt ienākumu apmēru par 10 eiro katrai iedzīvotāju grupai, kuru nepārsniedzot, ģimene vai persona atzīstama par maznodrošinātu. “Tas ir no 240 eiro uz 250 eiro ģimenei, kurā vismaz viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir persona darbspējīgā vecumā,” skaidro I.Bartkeviča: “No 280 eiro uz 290 eiro ģimenei, kurā vecāks vai likumiskais pārstāvis viens audzina vienu vai vairākus bērnus. No 280 eiro uz 290 eiro ģimenei, kurā ir personas ar invaliditāti vai neviens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgā vecumā. Un no 340 eiro uz 350 eiro atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai personai ar invaliditāti, kas nesastāv laulībā.”

Tāpat Saistošie noteikumi paredz noteikt, ka par īpašumu nav uzskatāms nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un viņa ģimenes locekļi vai ģimenes locekļu pirmās un otrā pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits nekustamais īpašums.

“Pašvaldības sniegtais atbalsts ir būtisks resurss, lai pašvaldības iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem spētu apmierināt savas pamatvajadzības (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība),” uzsver Sociālā dienesta direktore.

Saistošie noteikumi pēc to apstiprināšanas pilsētas domes sēdē tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Domes mājas lapā www.liepaja.lv. Tad tie arī stāsies spēkā.